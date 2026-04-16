大甲媽祖4/17起駕 中市交通局推3路線免費接駁

2026大甲媽祖起駕回鑾免費接駁車資訊。（市府提供）

粉紅超跑白沙屯媽祖剛遶境經過台中市，緊接著換大甲媽祖遶境進香，17日晚間10時45分自大甲鎮瀾宮盛大起駕；因應大量人潮及車潮，台中市政府整合公車與鐵路運輸資源，於4月17日（起駕日）及4月26日（回鑾日）推出3條免費接駁專車路線，信眾可搭乘免塞車。

交通局長葉昭甫表示，交通局已在大甲媽祖遶境進香的起駕日及回鑾日，規劃3條免費接駁專車路線，包含「朝富停車場（老虎城）－大甲體育場」、「美人山營區停車場－大甲高中」及「大甲國小－大甲體育場」，串聯市區與大甲主要交通節點，提供民眾轉乘選擇。

請繼續往下閱讀...

其中，自市區出發的民眾可搭乘「朝富線」至大甲體育場後，再轉乘「大甲國小線」接駁車至大甲國小，步行約10分鐘即可抵達鎮瀾宮；若自行開車前往者，建議將車輛停放於美人山營區停車場，再轉乘「美人山線」接駁車至大甲高中，步行約8分鐘即可順利抵達。

除了交通局提供的接駁專車，大甲鎮瀾宮周邊共有包括93路、97路、154路及657路等26條公車路線行經，台中市民搭乘公車還可享「雙十公車優惠」，即10公里內免費，超過10公里最高僅收10元車資，經濟又便利。

交通局並表示，大甲鎮瀾宮鄰近台鐵大甲火車站，民眾可搭乘火車至大甲站後，出站步行約6分鐘即可抵達；台鐵公司亦配合遶境加開班次。

此外，起駕及回鑾當日將進行階段性交通管制及部分道路封閉，部分公車路線亦會適度調整，可至「台中公車即時動態資訊網」或下載「台中Go」App查詢，火車列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」查詢。

大甲媽祖繞境預期人潮眾多，市府提供三條接駁車。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法