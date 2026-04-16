培養青農即戰力 屏東智農邀業界導師開30場次課程

青農即戰力培育計畫帶領青年實地參訪。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣政府持續推動青年返鄉、留鄉從農及智慧農業轉型，由勞動暨青年發展處辦理的青農即戰力人才培育計畫，歷經4年深耕，今年以「青農上場・即刻綻放」為年度主軸，在屏東智慧農業學校規劃30場次課程，涵蓋專題講座、實戰工作坊及見學參訪，本週日（19日）舉辦招生說明會。

屏東智慧農業學校啟用以來，已成功轉型為食農教育創新賦能基地，累積豐厚營運成果，今（2026）年度計畫進一步聚焦智慧農業、農機技術、創新營銷、包裝設計、農遊體驗、市場通路等六大核心面向，邀請具實務經驗的業界導師規劃30場次系統化課程。

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其中的品牌與數位行銷課程，從故事行銷、短影音製作到Podcast經營，全面強化農產品溝通力，打造「會說故事的產品」；同時透過橫跨屏東南北的實地參訪與體驗設計，協助學員將農業轉化為具吸引力的農遊價值，拓展多元經營模式。

今年更導入在地業師一對一個案諮詢機制，並串接勞動部創業貸款資源，協助學員針對農業經營或創業構想進行精準診斷與優化，從學習到實踐全程陪伴，強化青年在地扎根與永續發展的能力。

本計畫將於4月19日於屏東智慧農業學校舉辦招生說明會。歷年來已吸引眾多青年投入農業領域，今年預期將進一步號召18至45歲對農業創新、返鄉或留鄉發展有志的青年踴躍參與。

勞動暨青年發展處表示，「青農即戰力」不僅是一項職能培育計畫，更是一場翻轉農村價值、重塑「新農業、新青年」形象的重要行動，相關報名資訊可查詢屏東青航站（青年學院）、屏東智慧農業學校臉書專頁，或電洽08-7957228。

青農即戰力計畫邀請具實務經驗的業界導師，規劃一系列的課程。（圖由屏東縣政府提供）

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