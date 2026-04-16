百元玩翻「蒜鄉」！採蒜、嗑香腸再吃大蝦

活動現場可見識到剪蒜達人剪蒜功力。（林煌智提供）

雲林縣大蒜種植及產量占全國九成以上，每年種植面積逾5000公頃，今年大蒜雖因蟲害、大雨受損，台灣海口農糧生產合作社為推廣本土蒜在料理中多元應用，將在4月18日舉辦「海味蒜開採祭」食農教育活動，只要100元，可以採蒜、吃烤香腸配大蒜，還有鹽焗大蝦，報名至4月17日截止。

台灣海口農糧生產合作社理事主席林煌智表示，雲林是全國主要大蒜產地，其中四湖面積最多，透過這場食農教育活動，邀大家來四湖感受蒜鄉魅力，同時也打破傳統，讓大家知道雲林大蒜不只是日常料理的配角，更兼具風味與營養價值的重要食材。

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林煌智指出，這次活動以「平價也能深度體驗」為訴求，民眾只需100元，即可親自下田採收當季「海味蒜」，體驗蒜頭從土地到餐桌的過程，參加者還可獲得俗稱「台灣LV」的茄芷袋，將親手採收的蒜頭帶回家，兼具實用與紀念價值。

當天活動還有美食品嘗，提供雲林本地豬的豬後腿肉製作的烤香腸，並體驗「一口香腸、一口大蒜」的道地台式吃法，讓民眾感受蒜香與肉香交織的風味，另還邀請主廚現場示範，以雲林大蒜入菜，重頭戲是製作鹽焗大蝦，展現大蒜在料理中的多元應用。

林煌智說，除採蒜體驗、品嘗美食外，現場也將傳授國產蒜挑選與保存祕訣，盼透過寓教於樂的方式，讓民眾在輕鬆氛圍中認識農業，進一步拉近產地與餐桌的距離，歡迎大家把握時間報名，活動及報名官網haiko.tw。

參加活動還送「台灣LV」茄芷袋。（林煌智提供）

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