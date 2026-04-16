今起2鋒面接力各地天氣不穩！氣象粉專揭「放晴回溫」時間點

天氣風險指出，今天鋒面通過，北部、東北部大致為多雲天氣，應注意午後降雨。（資料照）

中央氣象署預報，今天（16日）水氣稍多，中部以北、東北部地區、基隆北海岸及金門有零星短暫陣雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今、明（17日）兩天鋒面通過，應注意午後降雨；週末另一波鋒面接力，各地皆有陣雨機會；一直到下週平日，各地才會回到晴時多雲天氣。

天氣風險分析師薛皓天今天上午在臉書貼文中表示，今天鋒面通過，白天北部、東北部大致為多雲天氣，局部偶有陽光露臉，中北部為多雲到晴，中部以南為晴到多雲，午後中北部、東北部、各地近山區及山區皆有短暫陣雨機會。氣溫方面，中北部及東北部高溫約27至30度，中北部以南及花東高溫約28至31度，南部內陸地區局部有33度機會。

請繼續往下閱讀...

明天為鋒面西南風環境，清晨至上午中北部及東北部沿海局部有短暫雨機會，白天中北部及東北部各地為多雲時晴，其餘地區為晴時多雲；午後中北部及東北部轉多雲到陰，近山區、山區及東部局部有短暫陣雨，其餘地區大致為多雲天氣。氣溫方面，各地高溫較今天約上升1至2度，北部局部可達30度或以上，中部以南及台東仍有30度以上高溫。晚起另一波鋒面接近，中北部及東部將逐漸有短暫陣雨發生。

週六（18日）凌晨起鋒面通過影響，中北部及東部轉陰或多雲有短暫陣雨天氣，白天起南部以北及東部皆為陰陣雨天氣，局部偶有較大雨勢機會，僅南部為多雲到晴，入夜後各地降雨趨緩，漸轉多雲到晴天氣。氣溫方面，各地降溫，中北部及東北部高溫約24至27度，中部以南及台東高溫約28至31度。

下週日（19日）維持東北季風影響，水氣逐漸減少，北部、西部為晴到多雲天氣，東部為多雲天氣，局部偶有陽光露臉，午後北部以南及東部局部有短暫陣雨，以山區降雨較明顯，平地局部偶零星雨。氣溫方面，北部高溫略回升，中北部及東北部高溫約25至28度，中部以南及台東高溫約28至31度。

下週一（20日）各地回到晴時多雲天氣，午後東北部、東部及山區局部有短暫陣雨，高溫回升，整體感受炎熱。下週二（21日）水氣稍增多，僅東半部為多雲到陰有短暫陣雨天氣，其餘地區維持晴時多雲，午後近山區、山區局部短暫陣雨，氣溫持續偏炎熱。

下週三（22日）東半部維持陰或多雲有短暫陣雨天氣，其餘地區晴到多雲，午後各地有短暫陣雨，局部偶有較大雨勢發生。另外下週五（24日）有鋒面通過機會，屆時有陣雨或雷雨發生，並伴隨較大雨勢或強陣風。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法