大甲媽4/17起駕！警劃設「三層管制區」 嚴加取締項目曝

大甲媽4/17起駕！警劃設「三層管制區」 嚴加取締項目曝2026/04/16 08:01 記者張軒哲／台中報導
大甲媽祖將起駕進香，信眾湧入鎮瀾宮參拜。（記者張軒哲攝）
大甲媽祖進香活動將於4月17日起駕，大甲警分局今日公布交通管制措施，並呼籲民眾進入大甲街區可多搭乘大眾運輸交通工具，免去塞車之苦。有鑑於日前白沙屯媽祖進香行經海線，有多起交通違規案例。警方強調，將針對騎乘機車未戴安全帽、逆向行駛等違規嚴加取締，以維護優質交通秩序。
大甲媽祖起駕交通疏導三層管制措施如下：
一、4月17日16時至4月18日2時：
（一）第一層：行人徒步區
大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，劃設為行人徒步區，禁止汽、機車進入。
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（二）第二層：禁止汽車進入區
大甲區經國路以東、中山路一段以西、德興路與文武路以南、經國路與中山路一段南端交叉路口以北。
（三）第三層：道路封閉路段管制
1.經國路與大安港路口至經國路與中山路一段路口。
2.水源路與中山路一段路口至中山路一段與東安路口。
3.甲埔大道與甲后路四段起至甲埔大道與經國路路口（甲埔大道全段）。
大甲警方公布交通管制圖。（警方提供）