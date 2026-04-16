黑水虻變身「廚餘救星」 南市校園減量36％

後壁國中介紹黑水虻養殖與運用。（南市教育局提供）

面對廚餘處理議題，南市以系統性策略推動校園減量與資源再利用，導入黑水虻生物轉化技術，讓廚餘轉化為可再利用資源。

教育局舉辦校園午餐廚餘減量研習，課程包含「黑水虻飼養實務」與「生廚餘堆肥」等內容，邀集各校午餐與食農教育承辦人參與。活動中由後壁國中分享經驗，將黑水虻（腐食性昆蟲）融入自然課程與生活應用，不僅有效分解廚餘，也能產出高蛋白飼料與有機肥料，兼具環保與教育意義。

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同時，環保局針對生廚餘堆肥的操作與管理進行專業指導，協助學校建立穩定且可長期推動的在地處理模式，提升整體執行效益。

因應非洲豬瘟政策全面禁止廚餘養豬，南市校園提前部署推動「減量優先、資源化利用」策略，並透過精準供餐、菜單優化與惜食教育，從源頭減少剩食產生，同時鼓勵學校發展多元再利用機制，提升廚餘附加價值。

教育局長鄭新輝指出，廚餘議題結合飲食、食農與環境教育，是邁向淨零永續的重要一環，在源頭減量與末端再利用雙軌並行下，已成功降低校園廚餘量達36%。未來將持續依各校條件推動黑水虻或堆肥等方式，並融入課程，讓學生從生活中實踐循環經濟。

新營國小校長曹欽瑋表示，研習強調「做中學、學中用」，除強化減量知能，也促進校際交流，讓策略能落實於校園日常，推動「循環利用、永續共好」理念。

南市環保局在研習活動中，介紹生廚餘堆肥製作與利用。（南市教育局提供）

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