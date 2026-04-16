NASA台裔太空人林琪兒4/21訪台掀太空熱 成大衛星研發實力受矚目

台灣百合2號與3號（Lilium-2 and Lilium-3）立方衛星。（成大提供）

今年適逢美國建國250週年，美國在台協會（AIT）推出「Freedom 250」系列慶祝活動，深化台美交流。在台灣出生的美國太空總署（NASA）太空人林琪兒醫師將於4月21日至25日訪台，成為活動亮點之一。此次行程也將走訪成功大學的夏漢民太空科技中心與立方衛星研發中心，讓成大在航太與太空科技領域的研發實力再次受到關注。

因應太空產業列為台灣6大核心戰略產業之一，夏漢民太空科技中心致力整合工學院、資電學院與理學院研究能量，推動跨領域合作與前瞻太空科技發展，並積極培育新世代太空人才、參與國際合作及落實國家太空計畫，強化產學鏈結與技術轉化能力。

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目前夏漢民太空科技中心已發展為全台僅有兩個能獨立建造衛星的校級研究中心之一，也是唯一成功發射衛星並維持運行的校級研究中心，展現堅實研發實力。

此外，立方衛星研發中心與中央大學及產業合作，共同協助國科會推動台灣立方衛星（CubeSat）的自主研發與技術驗證。近期成果包括於2025年11月成功發射「台灣百合2號（Lilium-2）」與「3號（Lilium-3）」衛星，完成低軌通訊、智慧遙測、星間通訊、電能推進、展開機構等關鍵技術之在軌驗證，並持續與多所大學及企業協作，提升整體太空產業競爭力。

台灣出生的美國太空總署（NASA）太空人林琪兒醫師將於4月21日至25日訪台。（AIT提供）

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