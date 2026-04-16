相隔25年再辦世界羅浮大會 軍總會簽約啟動籌備

中華民國童軍總會理事長高國倫（中）與世界童軍組織秘書長David Berg（右）於吉隆坡第17屆世界羅浮大會簽約，將展開2029年世界羅浮大會相關籌備工作。（中華民國童軍總會提供）

台灣取得2029年世界羅浮大會主辦權，童軍總會昨（15）日由理事長高國倫代表，與世界童軍組織秘書長David Berg於吉隆坡第17屆世界羅浮大會簽約，將展開相關籌備工作。

世界羅浮大會每4年舉辦一次，是提供給17至25歲的童軍青年參與的全球性重要活動，主要匯聚世界各地羅浮童軍及青年領袖，透過跨文化交流、國際友誼、戶外教育與共同參與，培育青年成為具備責任感、全球視野與行動能力的世界公民。

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世界羅浮大會與世界童軍領袖會議、世界童軍大露營並列世界三大童軍活動，世界童軍領袖會議2024年8月於埃及開羅舉行，我國代表團在全球2000名童軍領袖注視下，向世界展現我國羅浮的青春活力，介紹台灣豐富的自然資源、科技實力與多元文化，獲得現場來自176國童軍領袖如雷掌聲，取得2029年世界羅浮大會主辦權。

高國倫表示，台灣繼2004年之後，再次承擔世界羅浮大會主辦權，既是榮耀，更是使命，童軍總會將凝聚全國童軍夥伴及社會各界力量，以高度責任感與行動力全力投入籌備工作，讓世界看見台灣，也讓台灣青年透過世界羅浮大會與全球建立更深厚的友誼與合作關係，提升國際視野與行動能力。

於吉隆坡舉行的第17屆世界羅浮大會簽約儀式。（中華民國童軍總會提供）

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