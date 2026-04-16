04/16各報重點新聞一覽

兼任民進黨主席的總統賴清德昨天強調，以和平包裝統一，不僅違背民意，也會帶給台灣無窮後患。（記者劉信德攝）

自由時報

批國共以和平包裝統一 賴：將帶給台灣無窮後患

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平上週在北京會晤後，中國旋即公布十項對台措施。兼任民進黨主席的總統賴清德昨天強調，以和平包裝統一，不僅違背民意，也會帶給台灣無窮後患，盼在野黨盡速審查並通過總預算、強化國防特別條例等議案。

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港男丁小琥來台發展組織 現退役6軍人淪共諜 最重判8年半

中國香港籍男子丁小琥多次利用商務、觀光名義申請來台，實則吸收我國現役、退役軍人刺探軍事機密，透過退役中校王文豪、譚俊明吸收同僚。高檢署去年十一月偵結，依國家安全法等罪，將丁等七人起訴，高院審理期間丁小琥病逝，裁定公訴不受理。高院昨宣判，六被告分別被處四年六月至八年六月徒刑。

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律師游光德涉詐棄保潛逃 海釣船接應助偷渡 3嫌收押

涉入詐騙案的國民黨籍立委徐巧芯大姑劉向婕丈夫杜秉澄，委任律師游光德擔任其辨護人，未料游光德除為詐團被告辯護，甚至自己成立詐騙集團擔任首腦及虛擬貨幣洗錢，落網獲二五〇萬元交保後，竟於今年三月廿二日蓄意剪斷電子手環偷渡出境。桃園地院向桃園地檢署告發游嫌棄保潛逃罪，檢方陸續拘提協助游嫌潛逃的男子陳冠志、郭富豐、吳重達，向法院聲押三人獲准。

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聯合報

啟動小兩會溝通 陸致函籲我恢復全面直航

大陸「海峽兩岸航空運輸交流委員會」昨天指出，已透過「台北市航空運輸商業同業公會」聯繫管道再次致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。大陸國台辦發言人陳斌華隨後表示，大陸對兩岸空中直航航點全面復航沒有任何政策限制，希望台灣方面順應民意，盡快取消對兩岸航空運輸的不合理限制，由兩岸航空公司根據市場需求自主安排航班計畫。

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期待北京 川普：習近平會給我大擁抱

美國總統川普表示，中國國家主席習近平承諾不提供伊朗武器，美伊戰爭不會影響五月中旬的川習會。香港南華早報引述多名熟悉行程規畫的人士表示，美中針對會面實質成果與行程安排的談判正加速進行，川普可能參觀北京天壇及中方會舉行一場閱兵。

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中國時報

鄭麗文再拋朝野、美中雙和解

國民黨主席鄭麗文訪陸完成「2026和平之旅」，返台後與各界陸續說明此趟收穫以及未來訪美規畫。鄭麗文此行完成國共交流，從國共和解開始為「兩岸和解」開先鋒，15日她表示，接下來訪美則希望表達台灣的和平路線能夠促成「美中和解」，同時再度向賴清德總統喊話，朝野領袖應坐下來面對面談，促成國內「朝野和解」。

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川普：對伊朗戰爭 已接近尾聲

美伊第一次停火談判無果，但美國總統川普14日稱，戰事已「接近尾聲」，並透露雙方未來2天可能重返巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德繼續和平談判，但美軍在當地行動尚未結束。據了解，下一輪美伊談判仍由美國副總統范斯主導。美聯社報導，美伊雙方已「原則上」同意延長停火。

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邱翰林（左）涉犯為大陸地區發展組織未遂罪，判刑八年六月，沒收十萬元犯罪所得。（資料照）

涉嫌載運游光德偷渡的海釣船，被檢方查扣。（桃園地檢署提供）

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