好市多台中「第3、第4雙店進行式」 地點曝光了

陳廷秀關切好市多台中「遍地開花」。（記者蘇孟娟攝）

在台灣極有人氣的美式賣場好市多（Costco），目前在台中設有2店，其中南屯店營業額居全球冠軍，北屯店也躋身全球前10名之內，台中人消費力驚人，吸引好市多積極佈局台中，有議員關切好市多「遍地開花」展店進度；台中市經發局長張峯源曝好市多台中「第3、第4雙店進行式」，雙案並行，除台中精機地點外，另相中港埠專區，但後續進度須由好市多總部確認。

台中市議員陳廷秀關切台中招商好市多在台中最新設點評估現況，並認為台中精機用地面積、交通影響衝擊問題等，設點評估根本「假議題」，反而是海線港務公司好市多設點提案，三方協調後，土地原20年使用權可再疊加20年成為40年。

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張峯源指出，據他所知，好市多台中展店目前朝「第3、第4雙店進行式」規劃，兩案並行中，相關土地準備進度，在「台中精機」設點部分，台中市已通過台中精機舊廠土地轉型為產業專用區的都市計畫變更案，送內政部審議，上月內政部審議小組認為，原址變更為產業專用區，包括好市多規劃在該地設研發中心，但所提計畫中有關研發中心著墨太少，目前被退回要求好市多補件中。

至於台中港埠專區設店考量，台中港務公司願意配合使用年限「20+20年」， 後續有待好市多總部確認後推行。

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