為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南投茶博演唱會 獲美國謬思創意最高榮譽白金獎

    2026/04/16 07:05 記者張協昇／南投報導
    南投茶博會「一心二夜」演唱會，單場湧入7、8萬元人次盛況。（南投縣政府提供）

    南投茶博會「一心二夜」演唱會，單場湧入7、8萬元人次盛況。（南投縣政府提供）

    南投縣政府去年舉辦的「一心二夜演唱會」，參加美國2026 謬思創意大獎（MUSE Creative Awards）傳回捷報，奪得「活動類－演唱會」最高等級白金獎。該演唱會以「跨世代的音樂對話」為核心設計概念，兩場次共吸引14萬人，這也是南投首度有演唱會獲得該獎項。

    南投縣政府新聞及行政處，配合去年南投國際茶業博覽會，於中興新村舉辦「一心二夜」演唱會，共規劃兩場次截然不同風格的演唱會。第一場「經典之夜」由羅大佑、李建復、鄭怡等歌手領軍，演出民歌及經典華語歌曲，喚回4、5、6年級生的青春歲月美好記憶；第二場「音浪之夜」則由玖壹壹、韋禮安等新一代流行歌手接棒演出，強烈的節奏感吸引大批年輕歌迷跟著搖擺嗨唱。

    新聞及行政處處長蔡明志表示，美國謬思獎由國際獎項協會（IAA）主辦，是全球創意設計界具影響力的盛事之一。獲得白金獎代表作品在視覺設計、技術執行與創意敘事上需獲得評審團85分以上的共識，過去如五月天、林俊傑等歌手國際巡迴演唱會曾獲此殊榮。

    評審團認為，此次「一心二夜演唱會」獲得最高等級白金獎主因，在於選址於承載歷史記憶的中興新村大操場，利用低密度環境與開闊綠地，讓旋律在夜色中自然流動，營造出「城市本身即是舞台」的場域感，並結合茶博會的茶香氛圍與巧妙融入政令宣導，讓演唱會不僅是感官饗宴，更是南投特有生活質感的延伸與政府責任的有效展現。

    蔡明志說，縣府未來將持續規劃優質的大型演唱會等活動，帶給大家國際水準的南投印象。

    南投茶博會「一心二夜」演唱會，現現滿滿人潮。（南投縣政府提供）

    南投茶博會「一心二夜」演唱會，現現滿滿人潮。（南投縣政府提供）

    南投茶博會「一心二夜」演唱會，獲美國謬思創意最高榮譽白金獎。（南投縣政府提供）

    南投茶博會「一心二夜」演唱會，獲美國謬思創意最高榮譽白金獎。（南投縣政府提供）

    南投「一心二夜」演唱會獲謬思創意獎，縣府新聞及行政處規劃團隊與獎盃合影留念。（南投縣政府提供）

    南投「一心二夜」演唱會獲謬思創意獎，縣府新聞及行政處規劃團隊與獎盃合影留念。（南投縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播