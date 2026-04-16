南投茶博演唱會 獲美國謬思創意最高榮譽白金獎

南投茶博會「一心二夜」演唱會，單場湧入7、8萬元人次盛況。（南投縣政府提供）

南投縣政府去年舉辦的「一心二夜演唱會」，參加美國2026 謬思創意大獎（MUSE Creative Awards）傳回捷報，奪得「活動類－演唱會」最高等級白金獎。該演唱會以「跨世代的音樂對話」為核心設計概念，兩場次共吸引14萬人，這也是南投首度有演唱會獲得該獎項。

南投縣政府新聞及行政處，配合去年南投國際茶業博覽會，於中興新村舉辦「一心二夜」演唱會，共規劃兩場次截然不同風格的演唱會。第一場「經典之夜」由羅大佑、李建復、鄭怡等歌手領軍，演出民歌及經典華語歌曲，喚回4、5、6年級生的青春歲月美好記憶；第二場「音浪之夜」則由玖壹壹、韋禮安等新一代流行歌手接棒演出，強烈的節奏感吸引大批年輕歌迷跟著搖擺嗨唱。

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新聞及行政處處長蔡明志表示，美國謬思獎由國際獎項協會（IAA）主辦，是全球創意設計界具影響力的盛事之一。獲得白金獎代表作品在視覺設計、技術執行與創意敘事上需獲得評審團85分以上的共識，過去如五月天、林俊傑等歌手國際巡迴演唱會曾獲此殊榮。

評審團認為，此次「一心二夜演唱會」獲得最高等級白金獎主因，在於選址於承載歷史記憶的中興新村大操場，利用低密度環境與開闊綠地，讓旋律在夜色中自然流動，營造出「城市本身即是舞台」的場域感，並結合茶博會的茶香氛圍與巧妙融入政令宣導，讓演唱會不僅是感官饗宴，更是南投特有生活質感的延伸與政府責任的有效展現。

蔡明志說，縣府未來將持續規劃優質的大型演唱會等活動，帶給大家國際水準的南投印象。

南投茶博會「一心二夜」演唱會，現現滿滿人潮。（南投縣政府提供）

南投茶博會「一心二夜」演唱會，獲美國謬思創意最高榮譽白金獎。（南投縣政府提供）

南投「一心二夜」演唱會獲謬思創意獎，縣府新聞及行政處規劃團隊與獎盃合影留念。（南投縣政府提供）

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