鋒面、東北季風接力來襲 專家：週末北東有雨略轉涼

氣象專家指出，受春雨鋒面及東北季風接力影響，近日天氣多變，今日北台偶有局部短暫降雨、其他地區仍偏暖熱。明日下午至週六受鋒面掠過影響，北台轉多雲、東北部有局部短暫降雨，週六降雨範圍略擴大，北部、東半部都有雨。（資料照）

氣象專家指出，受春雨鋒面及東北季風接力影響，近日天氣多變，今日北台偶有局部短暫降雨、其他地區仍偏暖熱。明日下午至週六受鋒面掠過影響，北台轉多雲、東北部有局部短暫降雨，週六降雨範圍略擴大，北部、東半部都有雨。週日至下週二各地再轉為晴朗穩定，不過下週三、四台灣附近水氣又增多，午後易有局部陣雨，下週五、六還有比前一波更強的鋒面。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日白天起微弱鋒面在北部海面徘徊，各地大都多雲時晴；北台偶有局部短暫降雨、高溫微降；其他地區仍偏暖熱。各地氣溫如下：北部20至31度、中部21至33度、南部21至35度、東部19至34度。

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吳德榮表示，明日下午至週六微弱鋒面掠過，明日下午北台轉多雲、東北部轉有局部短暫降雨的機率，白天仍偏熱。週六降雨範圍略擴大，北部、東半部有降雨機率，北台略轉涼、南部仍偏熱。

吳德榮說明，下週日至下週二的模擬調整為：受鋒後乾空氣影響，各地轉晴朗穩定，白天偏熱、日夜溫差大，花東偶有零星降雨的機率。下週三、四台灣附近水氣增多，大氣趨不穩定；各地多雲時晴、山區午後及東半部有局部陣雨的機率，白天偏熱。下週五、六較前波強的鋒面影響，天氣轉變。期末各國模式仍持續調整，應繼續觀察。

吳德榮提到，根據氣象署最新資料顯示，第4號強烈颱風「辛樂克」，在關島北方海面，向北北西轉北進行；根據歐洲系集模式模擬，「辛樂克」未來在日本南方海面「大迴轉」，環境的「西風風切」將逐漸破壞其結構、持續減弱；對台灣及日本皆無威脅。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，本週五至週日前後，分別受新一波的春雨鋒面接近、通過及東北季風接力影響，環境水氣增加，大氣不穩定度增大，各地降雨增多。尤其是台中以北、東北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區都有局部短暫陣雨的機會，雨勢不大、延時不長。氣溫變化部份，北宜花等地區溫度稍稍轉涼，早、晚最為明顯。

明日台灣各地及澎湖地區都在22至24度之間，金門地區攝氏21至23度，馬祖地區攝氏18至19度之間。週六、日中部以北、東北部、宜蘭及花蓮地區攝氏20至22度，新竹以北及東北部地區最低溫有機會再度回到攝氏20度以下，南部及台東地區攝氏22至24度，澎湖地區攝氏23至24度，金門及馬祖地區則分別在攝氏20至21及17至18度之間。

「林老師氣象站」發文指出，本週五至週日前後，分別受新一波的春雨鋒面接近、通過及東北季風接力影響，環境水氣增加，大氣不穩定度增大，各地降雨增多。（圖擷自臉書）

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