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    首頁 > 生活

    大甲媽4/17晚起駕南下 週六有望與「粉紅超跑」龍井交會

    2026/04/16 06:21 記者黃旭磊／台中報導
    大甲媽祖預定週六在龍井與北回的「粉紅超跑」，圖為白沙屯媽祖13日停駕大甲鎮瀾宮情形。（資料照，記者歐素美攝）

    大甲媽祖預定週六在龍井與北回的「粉紅超跑」，圖為白沙屯媽祖13日停駕大甲鎮瀾宮情形。（資料照，記者歐素美攝）

    大甲媽祖今年筊定明天（17日）晚上10點5分起駕，預計週六可望在龍井與「粉紅超跑」白沙屯媽祖的北返路線交會，不少信眾提前下載「大甲媽祖APP」數位遶境護航，這項服務由逢甲大學連續21年公益贊助，今年加入AI技術，鎮瀾宮強調，香燈腳全程使用APP記錄，可獲遶境證書印證信仰價值。

    2026年丙午年「大甲媽祖遶境進香」，預定週六在龍井與「粉紅超跑」白沙屯媽祖再度交會，轄區烏日警分局展開無人機警察隊等空中部署，預計動員139名警力維安，有突發狀況立即調度陸空警力支援。

    不少香燈腳提前下載「大甲媽祖APP」，以便在9天8夜全程跟媽祖遶境後，取得「數位遶境護照」見證遶境歷程，逢甲大學團隊連續21年公益贊助服務，今年加入AI技術，透過衛星定位技術，信徒即時追蹤媽祖鑾轎位置，自行調整、輕鬆規劃跟轎行程。

    逢甲大學強調，信眾可即時追蹤鑾轎位置，無論選擇走在隊伍前或後方，都能輕鬆掌握動態，避免因人潮擁擠而錯過重要時刻，而團隊導入「天眼i助理」進行隨轎人力快速輪調，還規劃低碳路徑，讓香燈腳用更環保方式參與遶境。

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