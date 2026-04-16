高齡換照新制5月上路 高雄13.7萬人受影響 監理所推2方案分流換照

高齡換照新制5月上路 ，高雄市受影響長輩達13.7萬人。（記者陳文嬋攝）

高齡換照新制5月上路，高市受影響長輩達13.7萬人，監理所將分流寄發換照通知書，偏遠地區推出一站式換照服務，一次搞定體檢、上課、換照；市區採取二段式服務，長輩先到醫院體檢合格後，就近到區公所等，一併上課、換照。

高齡長輩5月起強制更換駕照從75歲下修至70歲，只要持有汽、機車有效駕照，就會寄發換照通知書，必須醫院體檢合格並完成2小時安全教育課程才能換照，有效期限至75歲止。

請繼續往下閱讀...

監理所將分流寄發換照通知書，長輩收到通知書後，再安排安全教育課程，避免擁擠、彈性排課。

尤其高雄幅員廣大，監理所將深入偏遠地區，結合區公所及衛生所，推出一站式換照服務，一次搞定體檢、上課、換照。

市區受限醫療器材搬運困難，採取二段式服務，由高齡長輩先到醫院體檢合格後，就近到監理所、區公所、里或社區活動中心，一併上課、換照。

此外，部分長輩同時擁有汽、機車駕照，可以一次體檢完成後，一併更換汽、機車駕照；監理所表示，上課不用錢，換新駕照費用50元，體檢費用視醫院而定，大約150至200元。

長輩逾期未換照，不會註銷駕照，但違規駕車上路，會依持有逾期駕照駕車，開罰1800至3600元；受違規記點或吊扣駕駛執照處分，應於公路監理機關通知後3個月內辦理換照，未依規定換發，駕照會被註銷。

此外，長輩自願繳回名下所有駕照並申請TPASS優惠，繳回後2年內使用敬老卡，搭乘台鐵、捷運、公車、計程車等大眾運輸後，會補助搭乘費用5成回饋金，每月上限為1500元。

不過要注意的是，長輩申請條件必須繳回所有駕照，包含汽車和機車駕照，不能只繳一種駕照，若繳回汽車駕照，仍想保留機車駕照，繼續騎機車，依法將無法補貼。

高齡換照新制5月上路 ，監理所推2方案分流換照。（記者陳文嬋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法