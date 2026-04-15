但願人「藏酒」！老船長巧手將海漂瓶變獎盃 帆船生活節玩諧音梗

老船長鄭枝益今年再以拿手絕活製作帆船生活節獎盃。（記者陳彥廷攝）

玻璃瓶是海漂垃圾大宗，屏東小琉球有在地藝術家發起「海灘貨幣」的繪製，屏東也有退休船長鄭枝益對酒瓶進行切割，不僅教學製作玻璃瓶魚，近年化繁為簡，直接將玻璃瓶搖身一變成「能插花」的獎盃；他說，自己是船長退休，仍是深愛海洋，希望以自己小小的綿薄之力，將海廢去化，又有珍藏長長久久的含意。

鄭枝益無奈說，「酒矸倘賣無」這個早年耳熟能詳的街頭叫買聲，主角玻璃瓶近年已成為回收業者的燙手山芋，因為量多且缺乏經濟價值，只要一破掉撒在地上就是難收拾的災難；而他「登陸」後，總是會在沙灘發現一支又一支的「酒矸」，認為無人處理將嚴重影響環境與生態，因此他開始自己摸索玻璃藝術創作。

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鄭枝益除了自己做，不斷精進各式技術，從花具逐步擴增到酒瓶風鈴、時間瓶、琉璃燈具、小飾品，創作種類和應用技巧愈發多樣，像是噴砂、琉璃上釉、微波窯甚至雷射雕刻等進階技術也難不倒他；並和東港大潭國小合作，將這些觀念從小扎根進入小學校園，將廢棄物設計出新生命。他說，碎玻璃拼貼手法還有「歲歲平安」意涵，近年也相當受歡迎。

大鵬灣國家風景區管理處為響應低碳旅遊，去年開始改請鄭枝益以拿手絕活打造玻璃獎盃，頒發給帆船生活節的得獎者，當時獲得一片好評，今年還加碼用「但願人『藏酒』」諧音梗，不僅可以達到回收物再造新生命，得獎者可以作為花瓶，並展現工藝美學與環境理念的融合，更讓獲獎選手增添一份對海洋的關懷。

「做2支壞1支！」鄭枝益苦笑，他說，今年有個項目是以知名品牌酒瓶當作材料，但扁圓形的酒瓶拉力不平均，切完很容易就破裂，因此只能再切短當杯子，由於這個活動主打低碳，因此去年有的熱壓塑形獎盃也取消，響應低碳永續愛護環境的理念。

大鵬灣帆船生活節的獎盃是酒瓶切割而成。（鵬管處提供）

退休船長鄭枝益對酒瓶進行切割，不斷精進各式技術，從花具逐步擴增到酒瓶風鈴、時間瓶、琉璃燈具、小飾品，創作種類和應用技巧愈發多樣。（記者陳彥廷攝）

玻璃瓶搖身一變成「能插花」的獎盃。（鵬管處提供）

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