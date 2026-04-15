桃園龍潭龍新路2期拓寬近2公里 初步評估「無建物拆遷」

桃市府工務局辦理說明會，公告本次定線範圍及相關位置圖。（桃市府工務局提供）

桃園市政府工務局因應龍潭科學園區未來擴建發展，提前規劃區外聯絡道路，其中龍潭區龍新路分3期拓寬，1期三和段（直坑尾橋至三和段1240巷）工程預計本月底開工。2期拓寬道路長度約1993公尺，計畫拓寬為8公尺，經初步評估，規劃可達成「無建物拆遷」目標，以確保周邊居民居住權益。

工務局長汪在宙今日指出，日前已舉辦「龍潭區龍新路2期台電電桿三分水線21（B2200FA88）處至龍新路三和段1240巷道路拓寬」定線說明會，因應龍潭科學園區未來擴建，預計提供4500人就業機會，屆時龍潭當地往返新竹、桃園整體交通量將隨之增加，第1期龍新路三和段道路拓寬工程，全長約490公尺，規劃將原有道路拓寬至8公尺，預計本月28日開工，2027年初完工。

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2期計畫起自龍新路三和段1240巷，終點至台電電桿三分水線21（B2200FA88）處，道路長度約1993公尺，同樣拓寬為8公尺，配置路肩與混合車道，最高行車速率設定為每小時30至40公里。

汪說，計畫秉持避免房屋拆遷及減少劃分畸零地為核心原則，針對道路現況與土地分區，2期計畫道路全線大多位於非都市計畫區的山坡地保育區範圍內，僅終點路段觸及工業區範圍，經初步評估，本次線型拓寬可達成「無建物拆遷」目標，計畫路線包含洽水段、和原段及泥橋段，總計行經125筆土地，其中私有土地佔70筆面積約57.5％；公有土地則為55筆面積佔比約42.5％。

另外，考量道路開闢須經過線型評估、用地取得（公聽會及協議價購）、工程設計等程序，最後才進入施工階段。本案預計待線型評估定案後，提報市府專案報告會議同意辦理後續程序作業，另將持續規劃自龍新路三段1號銜接至龍新路三和段（直坑尾橋）的第3期計畫。

桃市府工務局公告本次定線範圍及相關位置圖。（桃市府工務局提供）

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