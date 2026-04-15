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    首頁 > 生活

    達成慈善基金會捐350萬助弱勢減輕喪葬負擔 連捐15年累積逾2828萬

    2026/04/15 22:55 記者李容萍／桃園報導
    達成慈善基金會董事長陳魏玉瑩（左）捐贈350萬元予桃園市社會救助基金，由市長張善政（右）代表接受。（記者李容萍攝）

    達成慈善基金會董事長陳魏玉瑩（左）捐贈350萬元予桃園市社會救助基金，由市長張善政（右）代表接受。（記者李容萍攝）

    桃園市政府今（15）日舉行「財團法人達成慈善基金會捐助聯合奠祭善款儀式」，董事長陳魏玉瑩率團隊捐贈350萬元給桃園市社會救助基金，用於聯合奠祭所需的愛心棺木、骨灰罐、壽衣及蓮花被等喪葬用品，協助經濟困難家庭減輕治喪負擔。市長張善政致贈感謝獎牌，肯定基金會長期投入公益，讓弱勢家庭在人生最艱難的時刻，仍能為親人舉辦莊嚴而體面的告別儀式。

    張善政說，達成慈善基金會自2012年連續15年捐助善款作為聯合奠祭之用，累積捐款金額已逾2828萬元，近年的年捐款金額提升至每年350萬元，除了持續支持聯合奠祭服務，在捐贈消防救護車及提供學校社團發展基金等方面亦不遺餘力，至今已捐贈消防局救護車5輛，並預計將再捐贈2輛全新救護車，他肯定基金會長期熱心公益，幫助經濟較為困難的家庭，充分展現社會的溫暖與關懷。

    達成慈善基金會董事長陳魏玉瑩說，全體董監事皆秉持善念與回饋社會的初心，集結各界善款推動公益服務。除長期捐助桃園市聯合奠祭外，亦持續捐贈消防救護車並投入國中小教育資源，已補助桃園18所國中及11所國小社團發展基金。

    民政局長劉思遠說，達成慈善基金會自2012年起持續投入桃園市聯合奠祭公益服務，已協助上千戶弱勢及邊緣家庭減輕喪葬負擔。聯合奠祭透過結合社會公益力量，提供弱勢家庭基本治喪所需用品及儀式服務，除減輕經濟壓力，也傳遞社會的溫暖與關懷。

    達成慈善基金會董事長陳魏玉瑩率團隊捐贈350萬元予桃園市社會救助基金，由市長張善政（中）代表接受。（記者李容萍攝）

    達成慈善基金會董事長陳魏玉瑩率團隊捐贈350萬元予桃園市社會救助基金，由市長張善政（中）代表接受。（記者李容萍攝）

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