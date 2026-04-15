劍湖山戶外教學70人上吐下瀉 平鎮國中師生返校這樣說

平鎮國中戶外教學學生今晚返回學校。（記者李容萍攝）

原本滿心期待的戶外教學，竟演變成「肚子痛驚魂記」！桃園市平鎮國中13到15日南下戶外教學，昨晚（14日）在劍湖山渡假大飯店用餐後，累計有69名學生、1位老師上吐下瀉，校方啟動緊急應變機制，隨行主管及師長陪同學生就醫，醫院初步懷疑是急性腸胃炎，已採樣送驗。師生今晚6點15分陸續返校，自行回家或由家長接回。

學生下車時受訪說，昨晚在劍湖山渡假大飯店校外進食時並未察覺異樣，「半夜的時候就開始覺得肚子痛、不舒服」。被問到是否知道吃了什麼才導致身體不適？學生茫然地搖搖頭說：「不知道，就是突然就肚子痛、拉肚子。」不過，「看完醫生後感覺好多了。」

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平鎮國中學務主任陳隆介說，這次是學校八年級學生的戶外教學，期間為13日至15日，13日出發後前往苗栗、鹿港，第一天夜宿溪頭；14日從溪頭到南投，直接前往劍湖山渡假大飯店住宿遊憩，共有25名教職員、550名學生參加，規劃15日下午返回學校。

陳隆介說，戶外教學昨晚安排在劍湖山渡假大飯店吃合菜，菜色有蒜泥白肉、貴妃鮑沙拉、梅干扣肉、珍珠丸子燒、胡椒雞腿排、炸豬排、蔥絲鯖魚片、爆炒田園綠時蔬、古坑鮮筍燉雞湯，雲林合時鮮甜果、白米飯等；昨晚學生們也未反映菜色有異狀，不過，今天凌晨陸續有學生出現嘔吐及腹瀉症狀，學校與旅行社緊急將人送醫，上午8點左右，不適人數急遽增加，最後共有69名學生及1名老師就醫。

校方今晚在學校社群平台向家長說明，此案由雲林縣衛生局檢體採集完成，尚未有結果；學生就醫的掛號費由旅行社負責，保險依合約辦理；後續若有就醫需求，費用亦由旅行社協助處理；因腸胃不適就醫的學生，無需開立診斷書，僅需提供正本收據即可；另外，昨日未入園的門票將辦理退費。

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