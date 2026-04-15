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    首頁 > 生活

    客家幣2.0適用商家不限地域 只要會講客語都可加入

    2026/04/15 21:48 記者楊綿傑／台北報導
    客家委員會推動客家幣2.0，今正式招募配合店家，將首度打破地域限制，且不論有無稅籍皆可參與，只要外場人員具備特定客語服務能力即可。（客委會提供）

    客家委員會推動客家幣2.0，今正式招募配合店家，將首度打破地域限制，且不論有無稅籍皆可參與，只要外場人員具備特定客語服務能力即可。（客委會提供）

    為推廣客語生活化並帶動在地經濟，客家委員會推動客家幣2.0，今正式招募配合店家。客委會主委古秀妃表示，為建構跨地域的講客生活圈，招募對象將首度打破地域限制，且不論有無稅籍皆可參與，只要外場人員具備特定客語服務能力即可，期透過客家幣2.0政策鼓勵大家走入講客的特約店家，以客語溝通消費，讓語言傳承與在地經濟發展達成雙贏。

    客委會去年發放客家幣1.0，獲得不錯成效，日前古秀妃透露，今年有計畫進一步發放客家幣2.0，包括通過客語認證，以及客語家庭的成員等2類，將發放面額1000元，另將增加在國小、國中、高中學習客語跟教授客語的老師或客家課程的學生跟老師，發放面額500元。不過今年預算規模較小，不開放一般民眾抽籤。

    客委會今天舉辦「客家幣2.0特約店家」徵件說明會。古秀妃表示，客家幣2.0消費店家招募對象首度打破地域限制，向全台各行各業發出招募令，目標建構跨地域的講客生活圈，並將放寬限制，讓具稅籍及無稅籍具營業事實之店家或攤位，只要外場人員具備客語服務能力都可以加入。

    而針對客家幣2.0特約店家的申請程序，客委會說明，有意加入的業者需依序完成3大關鍵步驟。首先，申請者可透過電子郵件或官方網頁線上報名，為確保具備基本的客語服務能力，店家需錄製一段約10秒的外場服務人員講客影片，需親自說出「歡迎」、「恁仔細（或承蒙您）」以及「正來尞」等3句指定客語，並具TWQR收款行動裝置與支付條碼。

    最後，待通過現地評核，即可成為客家幣2.0特約店家。但客委會提醒，客家幣2.0使用期間，外場服務人員仍須熟悉客委會提供的指定客語教材，將有秘密客不定期抽訪客語服務情形。

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