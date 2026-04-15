為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    曾文水庫蓄水量創3年來新低 近6個月超慘累積雨量曝

    2026/04/15 21:22 記者吳俊鋒／台南報導
    上游降雨偏少，曾文水庫的有效蓄水量已跌破1億立方米，3年來最低。（記者吳俊鋒攝）

    上游降雨偏少，曾文水庫的有效蓄水量已跌破1億立方米，3年來最低。（記者吳俊鋒攝）

    國內規模最大的曾文水庫集水區近6個月累積降雨不到同期平均的4成，蓄水率持續下降，今天（15日）有效蓄水量已經跌破1億立方米，是3年來新低。

    去年入冬以來，曾文水庫上游降雨偏少，又持續供應一起稻作灌溉，水利署南區水資源分署全力調度，目前台南地區水情正常，仍籲請民眾持續養成節約用水的習慣。

    南水分署統計，近6個月曾文水庫集水區降雨累積才126毫米，是歷來同期平均的3成7左右，挹注有限。

    至於供民生用水的南化水庫，集水區近6個月的累積降雨更僅89毫米，也只有力來同期平均的3成4，都明顯偏少。

    南水分署觀測，截至今晚9點，曾文水庫的水位標高在202.45公尺，蓄水率降至20.19％，面臨「兩成保衛戰」，有效蓄水量9821萬立方米，是2023年3月上旬以來最低。

    不過曾文、烏山頭水庫的合計有效蓄水量仍逾1.45億立方米，目前各標的供水正常。

    南化水庫的水位標高今晚9點為167.93公尺，有效蓄水量3504萬立方米，蓄水率41.11％。

    目前曾文水庫仍透過聯通管，每天送水20萬立方米到南化淨水場；高雄單日清水北上支援也有12萬立方米，南水分署積極調度，穩定供水。

    上游降雨偏少，曾文水庫的蓄水率面臨「兩成保衛戰」。（記者吳俊鋒攝）

    上游降雨偏少，曾文水庫的蓄水率面臨「兩成保衛戰」。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播