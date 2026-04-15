曾文水庫蓄水量創3年來新低 近6個月超慘累積雨量曝

上游降雨偏少，曾文水庫的有效蓄水量已跌破1億立方米，3年來最低。（記者吳俊鋒攝）

國內規模最大的曾文水庫集水區近6個月累積降雨不到同期平均的4成，蓄水率持續下降，今天（15日）有效蓄水量已經跌破1億立方米，是3年來新低。

去年入冬以來，曾文水庫上游降雨偏少，又持續供應一起稻作灌溉，水利署南區水資源分署全力調度，目前台南地區水情正常，仍籲請民眾持續養成節約用水的習慣。

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南水分署統計，近6個月曾文水庫集水區降雨累積才126毫米，是歷來同期平均的3成7左右，挹注有限。

至於供民生用水的南化水庫，集水區近6個月的累積降雨更僅89毫米，也只有力來同期平均的3成4，都明顯偏少。

南水分署觀測，截至今晚9點，曾文水庫的水位標高在202.45公尺，蓄水率降至20.19％，面臨「兩成保衛戰」，有效蓄水量9821萬立方米，是2023年3月上旬以來最低。

不過曾文、烏山頭水庫的合計有效蓄水量仍逾1.45億立方米，目前各標的供水正常。

南化水庫的水位標高今晚9點為167.93公尺，有效蓄水量3504萬立方米，蓄水率41.11％。

目前曾文水庫仍透過聯通管，每天送水20萬立方米到南化淨水場；高雄單日清水北上支援也有12萬立方米，南水分署積極調度，穩定供水。

上游降雨偏少，曾文水庫的蓄水率面臨「兩成保衛戰」。（記者吳俊鋒攝）

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