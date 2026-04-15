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    暌違2年再駐駕虎尾！白沙屯媽祖晚間進天后宮 明晨3點再起駕

    2026/04/15 20:58 記者李文德／雲林報導
    白沙屯媽祖鑾轎今晚在虎尾天后宮駐駕，預計明日凌晨3點起駕出發至北港朝天宮。（記者李文德攝）

    白沙屯媽祖鑾轎今晚在虎尾天后宮駐駕，預計明日凌晨3點起駕出發至北港朝天宮。（記者李文德攝）

    白沙屯媽祖徒步進香北港朝天宮，進入第三天，經約14小時的行進，晚間7點30分左右駐駕虎尾天后宮，預計明天凌晨3點起駕出發。地方民眾指出，暌違兩年媽祖再度駐駕虎尾令人欣喜，也為明天抵達北港朝天宮做好準備。

    媽祖鑾轎今天清晨5點從彰化縣大村鄉「中華賓士」員林展示中心起駕，中午11點從西螺大橋，抵達雲林境內，隨後在西螺福興宮停駕休息至下午2點，再次起駕出發後先後到西螺廣福宮、東昇幼兒園、西螺果菜市場、魚寮鎮南宮、虎尾善水玥舍停駕休息。

    經過將近14個小時行進，媽祖鑾轎在虎尾天后宮二媽廟駐駕，預計明天凌晨3點起駕前往北港朝天宮。虎尾天后宮主委黃危吉表示，已準備好涼水、點心熱情款待香燈腳們。

    地方民眾指出，前兩年媽祖鑾轎都剛好繞過虎尾，沒有在鎮內駐駕，終於等到媽祖再度到虎尾賜福，可為前往北港朝天宮做好準備。

    白沙屯媽祖鑾轎明天預計中午將抵達北港朝天宮，後天凌晨回程，預定4月20日下午回宮。

    白沙屯媽祖鑾轎今晚在虎尾天后宮駐駕，預計明日凌晨3點起駕出發至北港朝天宮。（記者李文德攝）

    白沙屯媽祖鑾轎今晚在虎尾天后宮駐駕，預計明日凌晨3點起駕出發至北港朝天宮。（記者李文德攝）

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