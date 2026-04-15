教育部長鄭英耀訪宜蘭 林國漳爭取近8千萬元改善校園

教育部長鄭英耀今日走訪宜蘭縣多所學校（左3），行政院政務顧問林國漳（右3）等人陪同。（圖取自林國漳臉書）

教育部長鄭英耀今日走訪宜蘭縣多所學校，行政院政務顧問林國漳、立委陳俊宇等人陪同，並向教育部爭取近8千萬元經費改善校園，包括更新排水設施、整建操場跑道等需求，為宜蘭孩子力拚更好的學習環境。

有鑑於宜蘭多校長期面臨排水不良、設施老舊及運動空間不足等問題，林國漳日前向陳俊宇及鄭英耀，提出總計約7950萬元的校園改善需求，盼能解決第一線師生每天所要面對的困境。

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鄭英耀今天走訪宜蘭育英、武淵、羅東、大洲及凱旋國小等校，林國漳以行政院政務顧問身分陪同，陳俊宇、宜蘭縣代理縣長林茂盛、縣教育處長陳金奇等人亦到場與會。

林國漳說，上午前往育英、武淵及羅東國小，從校園排水改善、操場跑道整建，到校門與運動設施，逐一盤點問題，並成功向教育部爭取約3287萬元的改善經費。

他說，下午持續至大洲與宜蘭市凱旋國小，深入了解學校困境，從中庭廣場整修、PU跑道更新，至操場與籃球場改善，再向部長當面提出約4663萬元的經費需求。

林國漳說，宜蘭從來不是資源最充足縣市，但我們的孩子，值得一樣好的教育環境，在他與陳俊宇的共同努力下，不只反映問題，而是一步一步把中央資源帶進宜蘭，讓改變真正發生。

教育部表示，未來將持續透過各項課程推動計畫與專業支持系統，深化中央與地方的合作，並鼓勵學校結合社區與民間資源，發展具在地特色的創新課程，提升教學品質，為學生打造更多元、深刻且富有感動的學習歷程。

教育部長鄭英耀（中）今天走訪宜蘭多校，林國漳（右6）以行政院政務顧問身分陪同，立委陳俊宇（右5）、宜蘭縣代理縣長林茂盛（左6）、縣教育處長陳金奇（左5）等人亦到場與會。（圖取自林國漳臉書）

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