接機塞車退散！ 桃園機場試辦「租賃車預約接送區」

桃園機場公司於第一航廈航站南路側路緣、第二航廈P4停車場一樓會面點試辦租賃車預約接送區，盼紓解尖峰時段，接機車輛於航廈路緣等候旅客的壅塞車流。（記者朱沛雄攝）

桃園國際機場在新冠肺炎疫情後旅運量持續增加，2025年12月更以432萬人次創下單月新高。不過，桃機尖峰時段經常出現接機車輛壅塞情形，機場公司於第一航廈航站南路側路緣、第二航廈P4停車場1樓會面點試辦「租賃車預約接送區」，預計試辦到6月底，依使用情形與各界回饋滾動檢討租賃車預約接送區規模、動線規劃及相關配套措施。

桃園機場旅運量持續增加，加上機場外圍停車場大幅減少，旅客多選擇租賃車接送。但桃機周圍腹地有限，無法容納大幅增加的車輛，加上部分接機駕駛選擇在航廈周邊以車等人，航廈路緣在尖峰時段回堵、塞車。為紓解交通壅塞，桃園機場除了提供停車場30分鐘內臨停免收費，航警局將實施入境路緣科技執法，機場公司也規劃試辦預約接送區專區，提供接送旅客的租賃車上下客。

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桃園機場公司分別於第一航廈航站南路側路緣第1至3號及6至10號會面點、第二航廈P4停車場1樓第51至55號、61至62號會面點設置預約接送車格。桃機公司提醒，第一航廈預約接送區僅供臨停上下客，請勿長時間停車；第二航廈P4停車場每日最多3次30分鐘內免費臨停，租賃車駕駛可多加利用。而航廈路緣會面點仍可依旅客、親友需求選擇上車地點接送。

租賃車預約接送區預計試辦到6月底，機場公司將依試辦期間使用情形與各界回饋，滾動檢討租賃車預約接送區規模、動線規劃及相關配套措施，持續精進優化整體交通管理與服務品質，提供旅客更友善便捷的出行體驗。

桃園機場公司於第一航廈航站南路側路緣、第二航廈P4停車場一樓會面點試辦租賃車預約接送區。（記者朱沛雄攝）

桃園機場公司於第一航廈航站南路側路緣、第二航廈P4停車場一樓會面點試辦租賃車預約接送區。（記者朱沛雄攝）

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