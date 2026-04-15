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    首頁 > 生活

    「3黑1黃」汪汪隊？台中疑有人訓練獵犬群 暗夜獵殺流浪貓

    2026/04/15 21:44 記者蘇孟娟／台中報導
    台中市疑有人放3黑1黃獵犬獵殺流浪貓。（台中市議員吳佩芸提供）

    台中市疑有人放3黑1黃獵犬獵殺流浪貓。（台中市議員吳佩芸提供）

    台中市議員吳佩芸今曝接獲市民陳情，疑似有人操控「3黑1黃」獵犬群在深夜出沒，放任獵殺流浪貓，情節殘忍，甚至可能危及市民安全，要求市府成立跨局處專案調查，儘速追查。農業局長李逸安指出，這已屬犯罪行為，動保處會請警方協助調閱監視器，極力調查。

    吳佩芸指出，3月底接獲民眾通報，南區忠孝路一帶有獵犬群疑似受人指揮攻擊流浪貓，依據通報市民觀察，該群獵犬行動迅速、分工明確，會搜尋氣味、包夾獵捕，甚至會鑽入車底拖出街貓，若遇人追趕即迅速逃離，顯示極可能受過專業訓練，更有民眾發現疑似有人以車輛載運獵犬到停車場後放出，並以哨音召回。

    吳佩芸說，除南區外，包括南屯區、東區、大里區及北屯區均有市民通報曾見類似特徵的犬群深夜出沒，顯示案件疑似跨區流竄，流浪犬不可能活動範圍如此廣泛，若涉及人為操控，除危害街貓外，更恐對市民及幼童造成潛在安全威脅。

    吳佩芸表示，獵犬獵殺流浪貓事件傳出後，引起部分民眾恐慌，有熱心市民自發性組成巡守隊伍，夜間輪班追查狗群來源並協助驅趕，她也協調動保處立案調查，至今仍未尋獲涉案犬隻與可疑人士，要求農業局研議增加人力與深夜稽查、捕捉作業。

    李逸安回應，此已屬犯罪行為，動保處需要警方的配合及協助調閱監視器，動保處在進行稽查及捕狗的人員，因為業務龐雜非常辛苦，此案眾所矚目，會極力調查。

    台中市副市長黃國榮也說，若屬人為訓練、計畫性的在各區犯案，恐涉及犯罪行為，因為不定點出沒，可請警察局日常巡邏協助，發現可疑通報動保處。

    吳佩芸指出，該群獵犬行動迅速、分工明確，會搜尋氣味、包夾獵捕，甚至會鑽入車底拖出街貓，若遇人追趕即迅速逃離。（吳佩芸提供）

    吳佩芸指出，該群獵犬行動迅速、分工明確，會搜尋氣味、包夾獵捕，甚至會鑽入車底拖出街貓，若遇人追趕即迅速逃離。（吳佩芸提供）

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