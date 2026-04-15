光電備案日期誤植涉圖利 南市經發局：已懲處並強化內控

針對再生能源同意備案案件申請，南市經發局強化內控，啟動懲處與制度檢討。（記者洪瑞琴攝）

台南市府經濟發展局針對高姓約僱人員辦理再生能源同意備案案件核發日期疑義，今（15）日提出說明，已完成清查與更正，並啟動懲處與制度檢討。

據了解，高姓職員涉嫌於2024年初辦理8件光電案時，將發文日期登載為2023年12月29日，使業者適用較高費率。日前台南地檢署依圖利罪起訴，並考量其自首、金額低且無不法所得，建請法院減輕或免除其刑。

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經發局指出，於2024年5月受理業者設備登記時，發現同意備案公文核發日期與能源署系統不一致，隨即清查出12案異常，已全數更正並通知業者及台電公司重發公文，確保權益不受影響。

其中3案涉及跨年度躉購費率差異，台電已依更正資料辦理追繳，整體影響金額有限。經發局表示，該案屬公文程序瑕疵，已將涉案人員調離現職並啟動行政懲處。

此外，經發局強調現行審查機制具一定嚴謹性，正因內部把關發揮作用，才能即時發現問題。後續已全面檢討流程，提出強化措施，包括精進內部控管、落實案件輪辦制度及加強人員法制與作業訓練，以降低風險。

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