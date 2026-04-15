減碳存摺5月起納入「步行」 1萬步相當減碳0.7公斤

基北北桃「我的減碳存摺」今年新增累積減碳5公斤以上即可兌獎，5月起「步行」也能納入減碳計算。（悠遊卡公司提供）

基北北桃「我的減碳存摺」目前適用於公車、捷運、高鐵、台鐵和腳踏車等大眾運輸工具，5月起「步行」也能納入減碳計算，悠遊卡公司表示，「悠遊付（Easy Wallet）」APP可建構完整減碳紀錄機制，民眾只需綁定記名悠遊卡，即可自動累積搭乘大眾運輸與步行所產生的減碳量。

台北市公共運輸處大眾運輸科長洪瑜敏說明，步行減碳量是按「步行距離」計算，以環境部「淨零綠生活行動指引2024年版」為基礎，如果放棄搭車改走路，以平均每步0.7公尺、自用燃油小客車每公里碳排放量0.104公斤來看，步行1萬步相當於7000公尺，換算下來減碳量約0.728公斤。

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悠遊卡公司指出，「我的減碳存摺2.0」預計於5月起納入「步行」計算功能，民眾需完成登錄基北北桃減碳活動，並依操作流程完成手機裝置授權，即可一起響應減碳。

據了解，如欲每月累積減碳量兌換獎品，需先下載並註冊「悠遊付Easy Wallet APP」，成為會員後，再於系統中登錄「我的減碳存摺」，其中，「步行」減碳的計算，須串接手機中的「步數＋距離＋時間」資料，並經使用者同意授權存取資料後，即可開始統計減碳量。

悠遊卡公司董事長林志盈說，悠遊卡具有全台8成以上的交通運具使用覆蓋率，可用自行開發並通過國際查核的「電子票證溫室氣體盤查管理系統」，進行交通運具碳排放統計，以及結合獎勵機制，讓減碳融入日常生活，將原本抽象的環保行動轉化為可量化、可回饋的具體成果。

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