基隆表揚997位模範兒童

和平國小吳旻真成績優異，還長期照顧特殊生。（基隆市政府提供）

基隆市政府今天下午在表演藝術中心演藝廳，舉辦「模範兒童表揚大會」，公開表彰在德、智、體、群、美五育均衡發展、表現優異997位學童。

市長謝國樑今天頒發獎狀表揚模範兒童，他說看到孩子們在各領域發光發熱，令人十分感動與驕傲，市府持續推動優質教育政策，包括透過智慧教育計畫強化數位學習資源、拓展國際視野，同時深化品格教育，培養學生責任感與公民意識；並持續優化校園設施，打造安全、友善的學習環境。115學年度起將全面實施營養午餐免費政策，並引進專業主廚入校指導，提升餐食品質，讓孩子吃得健康又安心。

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教育處表示，今年表揚的模範兒童共997人，公私立幼兒園307位及國小690位學生。其中，和平國小吳旻真同學來自跨國家庭，7歲從日本返台從一年級重新起步，從不熟悉注音符號到表現優異，不僅獲得全市語文競賽作文優等，並通過英語滿級分認證、閩南語A級檢定，科技積木競賽中獲得R4M機器人任務賽團體銀獎。更讓人感動的是，她長期陪伴班上特殊生，從一年級到六年級在生活上給了照顧，就像家人一般。

碇內國小黃承旭則在田徑競走項目表現突出，連續2年奪得基隆市中小聯合運動會3000公尺競走第一名，並在去年台中盃田徑錦標賽勇奪全國冠軍，並三度刷新基隆市紀錄。他長期自律訓練，即使寒假與春節期間也未曾間斷，展現堅持到底的運動家精神。

此外，深美國小藍品捷同學在合唱團比賽與科學展覽中都獲特優，並於水上運動與樂樂棒球等領域表現優異，充分體現跨領域的教育發展成果。

基隆市表揚模範兒童。（基隆市政府提供）

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