農業部將註銷寵物用人藥新規 改直接公布701項人用藥品可用於動物

為確保寵物就醫與用藥權益，農業部防檢署宣布註銷原擬於7月上路的規則。（讀者提供）

為確保非經濟動物用藥權益，原定7月要上路的寵物使用人藥管理新規10日時已決定暫緩，防檢署今在立院進一步表示將註銷該規定，防檢署說明，將依「動保法」規定，改為直接公布701項人用藥品可用於動物，並由藥商供應給動物醫院。

國內非經濟動物用藥長期不足，獸醫拿人用藥品治療寵物，隨藥師公會等團體主張人用藥品應全面管制流向，原定今年7月將施行人用藥用於寵物新規，但因人藥轉登錄動保藥件數過少，飼主須持處方箋到藥局領藥恐延誤就醫，上週五農業部、衛福部和藥師團體、獸醫師團體開會，舉手表決該措施暫緩，防檢署署長杜麗華今在立院衛環委員會進一步表示，將註銷該規則，並研擬新辦法。

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防檢署副署長傅學理表示，隨該辦法註銷，將不會讓人藥透過逐案審理方式改為動保用藥，而是依照10日開會討論，依「動保法」規定，改為直接公布701項人用藥品可用於動物診療使用，未來這些藥物可直接由藥商供應給動物醫院。

許多藥商認為人藥轉為動保用藥必須要改標，但改標為動保用藥不能再轉人藥，該批次的藥物若未售罄將造成損失，對改標為動保用藥消極，傅學理表示，醫用氣體部分原本要求須改標籤，但擬改為掛吊牌，針劑的部分則是最小包裝的單管針劑不用另外再貼動保用藥標籤，但也坦言，對於人藥改動保用藥標籤更多細節的部分，還需要跟藥商討論，也要確保藥物流向管理。

隨將上路的管理辦法從暫停再到註銷，傅學理表示，新的辦法還要討論，也會跟獸醫師公會、藥師團體、相關利害人討論，至於獸醫師希望非經濟動物可用人藥改採負面表列，傅學理表示，相關都在討論範圍內。

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