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    首頁 > 生活

    中東戰火萬物齊漲 澎湖養殖業「凍漲」帶動銷售飆

    2026/04/15 19:40 記者劉禹慶／澎湖報導
    中東戰火波及萬物齊漲，澎湖養殖業者反其道而行平價銷售。（記者劉禹慶攝）

    中東戰火波及萬物齊漲，澎湖養殖業者反其道而行平價銷售。（記者劉禹慶攝）

    受到中東戰火影響波及，養殖魚用飼料及下雜魚相繼缺貨漲價， 導致澎湖養殖業者成本大增，近期傳出養殖業者入不敷出，欲調漲售價，其中最受遊客喜愛的清蒸石斑，所用的龍虎斑恐率先調漲，每公斤批發價從350元，上漲至400元，預期心理濃厚。

    消息傳開後，已有部分澎湖餐廳業者增加進貨量，希望能在漲調前多進一些庫存降低成本。有業者業者看準時機，逆風操作趁勢推出夢幻藍瓜、黃瓜石斑，並將售價維持在每公斤700元搶攻市場，果不其然吸引許多餐廳下單，一箱箱夢幻石斑從海上箱網運送回碼頭，準備出貨，也算是成本增加下的小確幸了。

    藍瓜石斑，又稱細點石斑魚、藍斑石斑或胡椒石斑，是一種分布於西太平洋、多產於澎湖深海的珍貴石斑魚。其肉質以細膩、肥厚、脆度高與鮮甜聞名，帶有寶藍色斑點，是老饕心中的夢幻頂級食材，適合清蒸、香煎及火鍋等，因此成為澎湖餐廳海鮮代表的名菜。

    黃瓜石斑（黃鰭石斑魚）是高經濟價值的深海養殖魚種，主要產自澎湖純淨海域。肉質特色為肥厚、脆度高且鮮甜，適合作為生魚片、清蒸或各式烹煮。經過成熟的技術，在箱網養殖成功，是近年深受老饕喜愛的夢幻珍品，反其道的銷售手法下，更是供不應求。

    反其道而行銷售策略奏效，藍瓜、黃瓜石斑大賣。（記者劉禹慶攝）

    反其道而行銷售策略奏效，藍瓜、黃瓜石斑大賣。（記者劉禹慶攝）

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