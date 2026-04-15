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    首頁 > 生活

    北海岸晚間防大雨襲擊 全台週四短暫陣雨

    2026/04/15 22:25 即時新聞／綜合報導
    明日水氣稍多，基隆北海岸、中部以北、東北部地區及金門、馬祖有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲。（資料照）

    明日水氣稍多，基隆北海岸、中部以北、東北部地區及金門、馬祖有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲。（資料照）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    週四（16日）水氣稍多，基隆北海岸、中部以北、東北部地區及金門、馬祖有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲，午後各山區有局部短暫陣雨，今（15日）週三晚起基隆北海岸亦有局部較大雨勢發生的機率。

    中央氣象署預報，週四水氣稍多，基隆北海岸、中部以北及宜蘭地區有零星短暫陣雨，建議攜帶雨具備用，南部及花東地區則為多雲的天氣，中午過後各地山區有局部短暫陣雨；氣溫方面，各地高溫約28至31度，感受上仍較為悶熱，請注意補充水份；各地低溫約22至25度。

    離島天氣方面，澎湖多雲短暫陣雨，24至28度；金門多雲，21至26度；馬祖陰時多雲短暫陣雨或雷雨，17至20度。

    未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週五另一波鋒面接近，桃園以北及東部地區多雲時陰局部有短暫陣雨，竹苗及恆春半島偶有零星降雨發生，其他地區仍以多雲到晴為主，午後山區同樣有零星短暫陣雨發生機會。

    受鋒面通過及東北季風南下影響，週六天氣較不穩定，中部以北、東部、恆春半島及中部山區多雲到陰有局部短暫陣雨，其他地區多雲；週日水氣減少，恆春半島、東部及中南部山區多雲時陰有局部短暫陣雨，北部及東北部地區多雲局部零星短暫雨，其他地區多雲偶晴。氣溫方面受冷空氣影響北部及東北部地區轉涼，高溫降至24至26度，其他地區高溫略降1至2度。

    紫外線指數方面，週四臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣為「過量級」，連江縣為「中量級」，其餘縣市皆為「高量級」。

    空氣品質方面，週四環境風場為東北風轉西南風，西半部風速較弱，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

    氣溫方面，明天各地高溫約28至31度，感受上仍較為悶熱，請注意補充水份；各地低溫約22至25度。（擷取自中央氣象署網站）

    氣溫方面，明天各地高溫約28至31度，感受上仍較為悶熱，請注意補充水份；各地低溫約22至25度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週四臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣為「過量級」，連江縣為「中量級」，其餘縣市皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週四臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣為「過量級」，連江縣為「中量級」，其餘縣市皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週四北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週四北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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