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    首頁 > 生活

    澎湖校園震撼巨響！山羊群經過撞壞門1羊卡住 吉貝消防隊急救援

    2026/04/15 19:38 記者劉禹慶／澎湖報導
    吉貝國中側門被山羊撞壞，1隻羊受困門欄。（Maokwei Wang提供）

    吉貝國中側門被山羊撞壞，1隻羊受困門欄。（Maokwei Wang提供）

    澎湖北海吉貝離島，今（15）日傳出1場搞笑的救羊行動！吉貝國中突然傳出一聲巨響，連對面分隊待命的消防隊員都感受到震撼，立即衝出一探究竟，赫然發現是一群山羊通過，將吉貝國中側門撞壞，其中1隻山羊還卡在門欄中，吉貝消防分隊費了九牛二虎之力，才完成解救任務。

    據了解，今下午吉貝消防分隊前突然傳來金屬碰撞聲響跟連續淒厲叫聲，待命的消防隊員立即跑出察看，發現竟是羊群撞壞吉貝國中側門，其中1隻羊就卡在被撞壞的門欄上，因為試圖自行掙脫，不料卻越卡越緊，因此接連發出金屬摩擦的刺耳聲響。

    消防隊員見此奇景，先是一愣，又覺得好笑，但還是忘不了救「生」的天職，不管是人還是動物，眾生平等，連忙指揮隊上役男一起戴上手套「執行救羊行動」。由於羊隻聽不懂人話，加上受困後躁動不已，費了九牛二虎之力，才順利救下，羊隨後活蹦亂跳，跟著羊群揚長而去。

    羊順利脫困後，由於「禍首」逃逸無蹤，因此消防隊員好人做到底，再將被撞壞的門裝回原處，為闖禍羊隻善後，並維護學生上下學安全，才結束這場有點搞笑的「救難勤務」，也算是為多次參與救援的消防隊員生涯，留下難忘回憶。

    山羊緊緊卡在門欄中，顯得相當躁動。（Maokwei Wang提供）

    山羊緊緊卡在門欄中，顯得相當躁動。（Maokwei Wang提供）

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