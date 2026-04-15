淡江大橋通車新北紀念參訪活動17日登場 民政局說明接駁攻略

連接新北市淡水、八里區的淡江大橋將於今年5月通車，市府民政局17日將舉辦「淡水八里．橋見未來」參訪活動。（新北市民政局提供）

連接新北市淡水、八里區的淡江大橋將於今年5月通車，市府民政局17日將先舉辦「淡水八里．橋見未來」參訪活動，市長侯友宜指出，活動邀請約5000位在地鄉親登橋近距離欣賞這座世界級單塔斜張橋的身影；大橋通車後，將能有效紓解關渡大橋交通壓力，預計可節省淡水與八里間約25分鐘的行車時間，更進一步帶動周邊觀光與產業翻轉。

民政局長林耀長指出，市府針對淡水及八里兩端為參與民眾規劃接駁；淡水端報到地點設於「淡江大橋管理中心前廣場」，建議民眾多加利用大眾運輸工具，可搭乘輕軌至漁人碼頭站，或轉乘公車 837、880、紅 26 等路線前往，另有接駁專車往返於「淡水老街火車頭廣場前」與「淡水轉運站」之間可以利用。

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八里端部分，林耀長表示，報到地點設於「文化公園涼亭」，因於周邊停車空間有限，八里區公所安排6大接駁專線，分別為「龍源消防分隊對面」、「龍米路二段 60 巷口（加油站前）」、「八里開台天后宮對面（渡船頭公車站牌）」、「下罟南嶽宮」、「八里衛生所對面」、「八里市民活動中心」。

民政局補充，活動詳情與最新交通資訊，可至民政局官網查詢。

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