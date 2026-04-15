快儲水！高雄「這3區」4/16停水11-15小時 4萬戶受影響

高雄3區將於4月16日停水11至15小時，影響4萬戶用水。（記者陳文嬋攝）

快儲水！水公司將於明天4月16日辦理翁公園淨水場電氣設備檢驗等3項工程，高市鳳山、大寮、大樹等3區多里，以及和發產業園區和春基地與萬大工業區，將於明天4月16日9時至20時停水11小時，其中大寮區管末高地將停水至24時、計15小時，總共影響4萬戶用水，請民眾儲水備用。

水公司說，停水區域為鳳山區東門里、鳳東里、誠德里、誠信里、誠智里；大寮區山頂里、永芳里、光武里、會社里、三隆里、上寮里、中興里、江山里、忠義里、琉球里、翁園里、溪寮里、義和里、前庄里、中庄里、後庄里（鳳屏路以南）；大樹區九曲里、瓦厝街小型工業區一帶；和發產業園區（和春基地）及萬大工業區。將於4月16日9時至20時停水11小時。

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其中大寮區進學路（衛生所以上高地區）、正氣路、中山工商、山頂國小一帶、高雄市立凱旋醫院附設大寮百合園區、大寮區清潔隊，因位處自來水管線末端、大樓及地勢較高，水壓需一段時間方可恢復正常，所以恢復供水時間會較延遲，將於4月16日9時停水至24時，總計停水15小時。

水公司表示，依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第10條規定，每年需辦理停電檢驗，翁公園淨水場停水辦理電檢，以提升設備穩定度；另為避免重複停水造成民眾用水不便，藉此同時間進行「清水配電設備增設發電機ATS連接」、「清水池馬達出水端開關更換」，請民眾提前儲水備用。

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