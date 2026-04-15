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    首頁 > 生活

    高雄新增200處公車站LED跑馬燈 打造更智慧公車運網

    2026/04/15 18:42 記者黃良傑／高雄報導
    高雄新增200處公車LED跑馬燈，打造更智慧的公車運網。（高市交通局提供）

    高雄新增200處公車LED跑馬燈，打造更智慧的公車運網。（高市交通局提供）

    為強化高市公車運輸服務品質，提供公車到站及臨時動態，交通局今年共增加全市200處LED動態跑馬燈，累計達到全市830處的目標數。

    交通局表示，去年1月前共建設了630處，去年起一整年加上今年4月，新增上線的LED動態跑馬燈，經今年的爭取與建構，再增加200處，主要提供公車站的站名、路線、日期，以及到站時間的等中英文資訊。

    電子動態跑馬燈除讓民眾透過iBus+APP查詢公車動態資訊外，在候車時也能直接看到公車即時到站資訊，掌握公車到站時間。

    交通局盤點該200處候車亭增設LED動態跑馬燈，設置地點包括「內門國小」、「長庚復健大樓」、「台鐵科工館」等，設置位置包括大社、大寮、大樹、仁武、內門、岡山、六龜、鳥松、鳳山及林園等。

    交通局強調，除讓學生通學及民眾就醫時可以更快速掌握公車動態，也為高雄市民使乘客在轉乘公共運輸時更加便利，打造即時、資訊更無縫的公共運輸網絡；不僅讓乘客隨時掌握公車最新動態，未來也將持續優化候車環境，打造更智慧、友善的公共運輸服務。

    高雄新增200處公車LED跑馬燈，打造更智慧公車運網。（高市交通局提供）

    高雄新增200處公車LED跑馬燈，打造更智慧公車運網。（高市交通局提供）

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