雲林7社區繪本發表 《放電巧克力》癲癇女孩感人故事曝

元長鄉親蘇乙紋繪製的《放電巧克力》描寫患有癲癇症女孩，用素描、摺紙玫瑰投身公益行動的感動故事。（記者李文德攝）

雲林縣政府與雲林故事人協會辦理「社區繪本創作培訓」，今（15）日舉行7本新繪本發表會。其中，元長鄉親蘇乙紋繪製的《放電巧克力》，描寫患有癲癇症女孩，用素描、摺紙玫瑰投身公益行動。蘇乙紋，盼將女孩生命堅韌的故事分享出去。

雲林故事館創辦人唐麗芳說，雲林故事人協會從2008年起，受縣府委託辦理「社區繪本創作培訓計畫」，從故事發想，撰寫文稿、繪製等帶領參與者完成。至今已培育超過400位創作者，完成140多本原創繪本。

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今天發表《放電巧克力》、《蚵仔一條街》、《浪花裡的祕密》、《彼方，一座宅》、《多寶格》、《愛哭的小石龍》、《我們第二個家》共7本繪本。

62歲的蘇乙紋將她遇到的個人故事繪製成30頁的《放電巧克力》，她說，多年前在社區的書法班認識一位女孩，靜靜地在座位繪畫素描、寫春聯或摺紙，與女孩聊天之後知道這些藝術創作要作為公益使用，仔細了解才發現這名女孩患有頑固性癲癇更有地中海型貧血，但她如果有能力，就會投身藝術創作，將作品給公益活動。

蘇乙紋指出，因這名女孩皮膚黝黑，因此大家都叫她「巧克力」，因此書名想闡述的有兩意義，一為她的病況、一則為她生命堅毅的故事溫暖了眾人。更重要的是希望能夠懂得「有愛無礙、幸福同在」，也提醒眾人需記得接納更多元的人們。

70歲崙背鄉親廖純青繪製《多寶格》，她說，書名出自乾隆皇帝收藏珍玩的收納盒，她將過去小時候的生活樣態、父母叮囑的話語匯集成冊，希望藉著書本帶民眾省思心中被遺忘的瑰寶。

文觀處長謝明璇說，即日起啟動「跟著故事去旅行」系列活動，4月16到21日展開走讀行程，由繪本作者親自領路，邀請民眾騎乘腳踏車走訪元長、崙背、口湖、麥寮等地的故事現場，實地連結雲林土地的文化記憶。

縣長張麗善說，社區繪本長期累積在地創作能量，透過這些成果，讓更多人看見雲林土地的溫度，並深化地方文化的保存與傳承。

崙背鄉親廖純青繪製《多寶格》，她說，書名出自乾隆皇帝收藏珍玩的收納盒，將小時候的生活樣態、父母叮囑的話語匯集成冊。（記者李文德攝）

雲林縣府與雲林故事人協會辦理「社區繪本創作培訓」，舉行7本新繪本發表會。（記者李文德攝）

《放電巧克力》、《蚵仔一條街》、《浪花裡的祕密》、《彼方，一座宅》、《多寶格》、《愛哭的小石龍》、《我們第二個家》7本繪本發表。（記者李文德攝）

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