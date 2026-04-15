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    首頁 > 生活

    漢神洲際周遭5天10起車禍 「外野VIP席」續開看職棒

    2026/04/15 18:32 記者黃旭磊／台中報導
    漢神洲際開幕5天，周遭撞出10起車禍。（記者黃旭磊攝）

    漢神洲際開幕5天，周遭撞出10起車禍。（記者黃旭磊攝）

    漢神洲際購物廣場從10日開幕到今天，周遭台74線匝道、崇德及環中路段發生10起車禍。警方估計，一天平均要處理兩件車禍，業者回應，增派18名義交與保全引導交通，至於火紅4到6樓大露台「外野VIP席」則繼續開放。

    北屯區漢神洲際剛開幕5天，堪稱台中交通最壅塞熱點，週遭周遭台74線崇德匝道、崇德路出現車流壅塞，四平路也有車流，轄區警方統計，10日開幕至今發生10起擦追撞等交通事故，接獲通報就迅速處理避免回堵。

    漢神洲際表示，將與台中市警察局及交通局密切配合，並於周邊路口增派18名義交與保全人力，進行全天候交通引導，特別是針對進出場車流與人行道動線，避免人車交織造成回堵。

    漢神洲際4樓nana’s green tea，6樓尚屋新韓式烤肉露台，這兩天中職兄弟及台鋼隊對戰，都有球迷體驗「外野VIP席」視野，業者表示，露台還是開放的，目前露臺區尚未建立管理制度，消費者minimi表示，多花一點錢錢直接包場這邊看。

    漢神洲際6樓露台為餐廳承租位置，可清楚觀看棒球賽。（資料照）

    漢神洲際6樓露台為餐廳承租位置，可清楚觀看棒球賽。（資料照）

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