觀光旺季將屆 台電澎湖區處舉辦用電大戶座談會

台電澎湖區處召開大用戶座談會，宣導節電觀念。（台電澎湖區處提供）

台電全台24個區營業處於今（15）日同步舉辦「大用戶座談會」。澎湖觀光旺季將屆，台電澎湖區處特別邀請澎湖機場、轄內各大飯店、購物商場及交通運輸業等大用戶座談，處長路奎琛主持，以副總經理陳銘樹特別拍攝的節能宣導影片開場，影片以「一度電，點亮無限；省一度，永續展現」為核心精神。

今年度座談會聚焦「節電作伙來」專題報告，針對企業的大型空調系統、馬達及變壓器等耗能設備，提供具體的節能建議與技術輔導，並介紹政府相關補助資源。為協助大用戶實質減輕電費負擔，會中特別說明「需量反應」機制與分時電價制度，鼓勵企業彈性調整用電時段，將用電高峰有效移轉。

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公共設施與企業內部的受電設備巡檢，將是影響供電安全與穩定的關鍵一步，台電現場指導電氣負責人落實預防性維護，降低因鹽害或設備老化造成的故障風險，同時解說標準化事故協作流程，確保在供電異常發生時，用戶能與台電調度中心迅速對接，縮短復電等待時間。

路奎琛說，台電不只是供電者，更希望成為企業的能源顧問，期望透過本次座談會，讓澎湖地區大用戶掌握節能政策與技術應用，及透過實務經驗交流，協助各產業提升能源管理效益，台電公司將持續提供穩定優質電力服務，並加強節能輔導與技術支援，攜手企業共同落實節能減碳作為，達成企業經營與低碳轉型的雙贏目標。

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