通霄農地開發疑釀泥流災情 苗縣府：多次違規絕不寬貸

苗栗縣4日遭暴雨侵襲，通霄鎮通南里榮華社區發生泥流沖入民宅災情。（民眾提供）

苗栗縣4日暴雨，通霄鎮通南里榮華社區發生泥流灌入民宅災情，居民質疑是社區後方土地違法所致。苗栗縣政府表示，經多次進行審查，確認其已違反土地使用管制法規，相關單位除陸續分別依法予以從重核處外，並移送地檢署查辦不法。縣府並重申，農地應作農業使用，地主應善盡管理責任，切勿隨意提供土地讓人堆置土石或進行非法作業，呼籲民眾要守法，共同維護農地價值。

縣府指出，該案土地（通霄鎮南華段1444地號）分別位於都市計畫內農業區及非都市土地之特定農業區農牧用地，屬受法律嚴格保護之耕地。經查，該處非法放置移動式篩選（分）機進行作業，並堆置大量不明土石，嚴重破壞農業生產環境。

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對此，縣府多次審認違反土地使用管制由主管機關裁處，總計違規裁罰2次，最近1次為去年10月15日裁罰15萬元；今年1月農業處再移工商處認定違規且擴大範圍到非都市土地範圍，故開罰第三次，裁罰原因為堆置不明土石、整地。又4日暴雨後，於8日由農業處率隊再至現地勘查，發現仍持續動工且還有運土至外地，工商處除裁罰30萬違規使用外並移送地檢署查辦不法。另環境保護局亦審認行為人違反廢棄物清理法、空氣污染防制法等予以核處。

縣府強調，為展現捍衛國土保安及維護優良農地使用之決心，縣府針對通霄鎮南華段1444地號等多筆土地遭非法堆置土石、違規設置機具案，採取強力執法行動。縣府各局處聯合稽查確認違規屬實後，除重罰行為人及土地所有權人共計45萬元外，並已將全案移送地檢署偵辦，絕不寬貸。

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