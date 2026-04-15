苗栗通霄榮華社區泥流灌民宅 後方農牧用地違規開挖重罰移送

日前苗栗下暴雨，通霄鎮通南里榮華社區泥流灌入民宅，後方農牧用地被爆違法整地，縣府開罰並移送地檢署偵辦。（翁杰提供）

苗栗縣4日發生暴雨，導致縣內不少地方水患，農作物損壞、道路落石以及水淹民宅等狀況；通霄鎮榮華社區發生水淹狀況，後來遭踢爆社區後方有處農牧用地遭開挖。苗縣府今天下午指出，多次進行審查，確認其已違反土地使用管制法規，重罰行為人及土地所有權人，全案移送地檢署偵辦。

縣府農業處指出，該處非法放置移動式篩選（分）機進行作業，並堆置大量不明土石，嚴重破壞農業生產環境，去年裁罰2次；今年1月份發現該處堆置不明土石、整地，第三度開罰；8日由農業處率隊再至現地勘查，發現仍持續動工且還有運土至外地，工商處裁罰30萬違規使用外並移送地檢署查辦。縣府環境保護局亦審認行為人違反廢棄物清理法、空氣污染防治法等。

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民進黨籍苗栗縣議員翁杰曾說，暴雨當天約10幾戶淹水，其中2戶狀況較嚴重，經實地勘查發現，現場堆置大量不明土石，且仍有挖土機正在作業及土方外運情事，經查該案先前已由縣政府2度移送裁罰，極有可能因業者破壞地貌違法開發成住戶淹水；翁杰也說，下午會勘後晚間便接獲電話「關切」，要他「別擋人財路」。

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