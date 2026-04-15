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    首頁 > 生活

    國定民俗學甲上白礁4/25登場 集和宮「蜈蚣公」新造型亮相

    2026/04/15 18:59 記者楊金城／台南報導
    學甲集和宮蜈蚣公的「龍頭、鳳尾」新造型，莊嚴華麗，龍眼還是LED燈。（記者楊金城攝）

    學甲集和宮蜈蚣公的「龍頭、鳳尾」新造型，莊嚴華麗，龍眼還是LED燈。（記者楊金城攝）

    國定民俗「學甲上白礁」開路先鋒學甲集和宮蜈蚣陣，是全國唯一人力扛行的蜈蚣陣，蜈蚣公的頭尾造型更是特殊的「龍頭、鳳尾」，使用已超過50年，集和宮打造新的蜈蚣公，金光閃閃，莊嚴華麗，25日出陣，為地方消災解厄。

    後社集和宮的蜈蚣陣上有36名神童，1天至少需要152位或3組228位扛工以人力扛行，蜈蚣頭、蜈蚣尾平時供奉在集和宮，參加上白礁、學甲香（上白礁4年1科刈香）時再請出蜈蚣公領銜出陣；今年台南學甲慈濟宮「上白礁」謁祖遶境4月25日登場，蜈蚣公的龍頭、鳳尾換新出陣。

    集和宮主委朱正利今天（15日）說，現有的蜈蚣公龍頭、鳳尾，以木條、竹片和紙糊製成，使用超過50年，因年代久遠、破損，去年初向保生大帝、蜈蚣公擲筊請示獲准新製蜈蚣頭、蜈蚣尾，成為蜈蚣公「二駕」。

    包括蜈蚣公的造型、牙齒、龍角、龍腹、龍鬚、鳳尾等部位顏色，集和宮逐一都要請示獲得聖杯同意，龍眼還是LED燈放閃七彩燈光，金光閃閃，氣勢不凡，歷經近9個月打造，本月初開光點眼安座，今晚安座滿月舉辦祭拜；舊的蜈蚣公則在集和宮供奉，成為鎮殿蜈蚣公，供信眾參拜祈福。

    集和宮的龍頭鳳尾蜈蚣陣在25日學甲上白礁以蜈蚣公新造型亮相出陣，受到信眾期待。

    學甲集和宮的蜈蚣公使用50年功成身退，成為鎮殿蜈蚣公。（記者楊金城攝）

    學甲集和宮的蜈蚣公使用50年功成身退，成為鎮殿蜈蚣公。（記者楊金城攝）

    「學甲上白礁」開路先鋒集和宮蜈蚣陣，主委朱正利介紹蜈蚣公的頭尾新造型。（記者楊金城攝）

    「學甲上白礁」開路先鋒集和宮蜈蚣陣，主委朱正利介紹蜈蚣公的頭尾新造型。（記者楊金城攝）

    「學甲上白礁」開路先鋒集和宮蜈蚣陣，全國唯一人力扛行的蜈蚣陣。（資料照，記者楊金城攝）

    「學甲上白礁」開路先鋒集和宮蜈蚣陣，全國唯一人力扛行的蜈蚣陣。（資料照，記者楊金城攝）

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