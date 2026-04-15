近5年規模最大！嘉縣市國中小、幼兒園教師甄選351人 報名開跑

嘉義市公告舉辦國中小及幼兒園教師甄選，甄選名額160名。圖為市府日前舉辦幼兒教育成果展。（嘉義市政府提供）

近年受少子化、教學現場劇變等因素，教師流動率高，嘉義市政府為廣納全國優秀教育人才投入教學行列，5月31日將舉辦國中、小及幼兒園教師聯合甄選初試，總計甄選名額160名；嘉義縣同樣在5月31日舉行國中小、幼兒園聯合教師甄選，甄選名額191名。嘉義縣市合計甄選351名教師，近5年來規模最大。

市府教育處13日公告甄選簡章，國小8個類科甄選75名專任教師，國中14類科甄選51名專任教師，幼兒園教師28名及學前特殊教育教師6名，合計160個名額，即起受理報名至4月21日中午12點。

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市府教育處表示，為穩定教學現場人力，今年擴大甄選國中小及幼兒園專任教師，此外，今年敬師禮金將自去年1000元調升為1500元，發放對象包括公立國中小學及公私立幼兒園聘僱3個月以上的教職員、廚工，以具體行動肯定第一線人員的辛勞與專業。

縣府教育處日前公告國中小、幼兒園教師聯合甄選，5月31日舉行初試，國小9個類科甄選149名，國中11類科30個名額，附設幼兒園教師7名、學前特殊教育教師5名，合計191個名額，即日起開放報名至4月17日下午5點。

縣府教育處說，近年全國陸續調增薪資、教師鐘點費等，希望留住優秀教師人才；因應教師退休及穩定偏鄉師資，嘉縣今年增加國小普通班教師錄取名額，總錄取名額191名，相較114學年度增加48名。

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