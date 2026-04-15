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    5000人漫步淡江大橋4/17登場 侯友宜估恐吸引2、3倍人潮

    2026/04/15 17:21 記者賴筱桐／新北報導
    淡江大橋通車系列活動將於本週起登場。（資料照）

    淡江大橋通車系列活動將於本週起登場。（資料照）

    淡江大橋通車系列活動將於本週起登場，首場為淡水區、八里區公所舉辦「淡水八里‧橋見未來」，邀請5000位市民漫步淡江大橋。新北市長侯友宜今天表示，很多沒有報名的民眾會自動自發前往，預估至少吸引2至3倍人潮，他要求跨局處整合做好應變措施，確保活動安全、順利。

    民政局長林耀長今天在市政會議報告指出，淡江大橋通車系列活動將於4月17日起展開，至5月9日連續4週舉辦8場活動，包括4月17日「淡水八里‧橋見未來」、4月18日路跑、4月19日自行車活動、4月25日「好朋友來瞧橋」、4月26日「在一起走上橋」、5月2日星空音樂會、5月3日「我和大橋在一起」、5月9日「在一起美好之夜」，5月12日通車。

    林耀長說，第1場活動由淡水、八里區公所主辦，邀請在地5000名鄉親以最貼近淡江大橋的方式漫步，感受便利性；4月25日民政局主辦「好朋友來瞧橋」健走活動，8分鐘即報名額滿，報名成功者可獲得紀念品和宣導品，未報名者也歡迎到場參與。

    侯友宜說，淡江大橋即將落成通車，是台灣歷史性的大事，建構淡水、八里更完整的交通路網，成為台灣地標；4月17日首場活動，有5000位市民報名參加，但是當天一定很多民眾自動自發前往，量能最少2至3倍，搞不好2、3萬人都有可能，因此不能只用5000人的規模規劃。

    侯友宜提到，當天民眾絕對不可能「漫步」，一定會停留在橋上拍照，如果停在中間，下面的人上不去怎麼辦？必須做好動線引導，畢竟民眾自發性要上橋走一走，根本沒辦法管控，「到時候發生任何狀況，不是我們能承受的」，他責成有關單位整合後再召開會議，研擬應變機制，希望活動順利圓滿。

    淡江大橋通車系列活動首場將於4月17日登場，邀請5000名市民漫步淡江大橋，新北市長侯友宜要求各單位做好準備，確保活動安全順利。（記者賴筱桐攝）

    淡江大橋通車系列活動首場將於4月17日登場，邀請5000名市民漫步淡江大橋，新北市長侯友宜要求各單位做好準備，確保活動安全順利。（記者賴筱桐攝）

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