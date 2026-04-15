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    首頁 > 生活

    台灣出生太空人回來了！NASA任務才落地 林琪兒4/21訪台行程曝光

    2026/04/15 17:22 記者黃靖媗／台北報導
    台灣出生的美國太空總署（NASA）太空人林琪兒醫師將於本月21日至25日訪台。（AIT提供）

    台灣出生的美國太空總署（NASA）太空人林琪兒醫師將於本月21日至25日訪台。（AIT提供）

    今年適逢美國建國250週年，美國在台協會（AIT）舉辦一系列「自由250」（Freedom 250）慶祝活動。AIT今日表示，台灣出生的美國太空總署（NASA）太空人林琪兒醫師將於本月21日至25日訪台，慶祝美國建國250週年。

    AIT說明，NASA太空人林琪兒將參與美國國務院教育文化事務局的公民講者計畫，於4月21日至25日訪問台灣，透過「自由250」相關活動慶祝美國建國250週年。

    AIT說明，林琪兒將於造訪台北期間拜會高層領袖，並赴新竹、桃園參訪國家太空中心（TASA）及國立中央大學，和正在推動太空科學、科技發展的研究人員與學生互動交流，也將參訪台中國立公共資訊圖書館、成功大學夏漢民太空科技中心、立方衛星研發中心，最後在台北市立天文科學教育館進行演講。

    AIT指出，林琪兒出生於台北，成長於美國空軍家庭，擁有科羅拉多大學醫學博士（MD）及美國空軍官校學士學位，於2007年以航空醫官的身分展開NASA職涯，目前擔任詹森太空中心飛行作業局副局長，協助領導NASA載人太空飛行任務的執行工作。此次訪問行程緊接著近期才圓滿落地的阿提米絲2號（Artemis II）任務，彰顯出美國在太空探索領域的領導地位。

    AIT也說，林琪兒是兩度執行長期太空站任務的老手，累計在太空停留311天，曾在任務期間從外太空拍攝台灣的壯麗景象，讓人們得以從截然不同的視角看見這座島嶼。

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