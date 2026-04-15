風災損害產量減半 屏東檸檬價格飆漲3倍每斤破70元

今年檸檬貴參參，每台斤70元以上。（記者葉永騫攝）

最近檸檬「貴參參」，每台斤超過70元，讓許多商家不得不限量使用檸檬汁，九如鄉農會總幹事龔泰文表示，檸檬受到凱米颱風影響嚴重受損，造成產量減半，價格自然往上飆，才會出現比盛產期漲3倍價的情況。

龔泰文表示，屏東縣是全台檸檬主要產地，約佔70%，種植面積約1700公頃，高樹鄉產量最大，九如鄉次之，種植面積約400公頃，一年產量約2萬2000公噸，檸檬一般量產時每台斤約20多元，但今年受到前凱米颱風來襲，果樹的根部和枝幹受傷嚴重，癒合修復需要時間，日前又遇連日豪雨，影響果樹的恢復，造成今年檸檬產量大減，品質也下滑。

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龔泰文說，檸檬價格現約為1台斤70~100元，視品質而定，目前的價格還好，等到天氣越來越熱時，使用量增加，屆時價格有可能再往上飆，農民雖然知道現在價格很好，但是受損的檸檬樹就是長不出來，這種延遲性災害只有等到採收期產量出不來才知道受損嚴重，也造成檸檬農無法獲得補助。

夏天到了，檸檬的使用量明顯增加。（九如鄉農會提供）

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