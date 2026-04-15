為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    風災損害產量減半 屏東檸檬價格飆漲3倍每斤破70元

    2026/04/15 17:35 記者葉永騫／屏東報導
    今年檸檬貴參參，每台斤70元以上。（記者葉永騫攝）

    今年檸檬貴參參，每台斤70元以上。（記者葉永騫攝）

    最近檸檬「貴參參」，每台斤超過70元，讓許多商家不得不限量使用檸檬汁，九如鄉農會總幹事龔泰文表示，檸檬受到凱米颱風影響嚴重受損，造成產量減半，價格自然往上飆，才會出現比盛產期漲3倍價的情況。

    龔泰文表示，屏東縣是全台檸檬主要產地，約佔70%，種植面積約1700公頃，高樹鄉產量最大，九如鄉次之，種植面積約400公頃，一年產量約2萬2000公噸，檸檬一般量產時每台斤約20多元，但今年受到前凱米颱風來襲，果樹的根部和枝幹受傷嚴重，癒合修復需要時間，日前又遇連日豪雨，影響果樹的恢復，造成今年檸檬產量大減，品質也下滑。

    龔泰文說，檸檬價格現約為1台斤70~100元，視品質而定，目前的價格還好，等到天氣越來越熱時，使用量增加，屆時價格有可能再往上飆，農民雖然知道現在價格很好，但是受損的檸檬樹就是長不出來，這種延遲性災害只有等到採收期產量出不來才知道受損嚴重，也造成檸檬農無法獲得補助。

    夏天到了，檸檬的使用量明顯增加。（九如鄉農會提供）

    夏天到了，檸檬的使用量明顯增加。（九如鄉農會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播