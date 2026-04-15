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    首頁 > 生活

    終結奮起湖「尿味惡夢」 嘉義將建汙水下水道徹底解決

    2026/04/15 17:09 記者蔡宗勳／嘉義報導
    民進黨立委陳冠廷邀集相關部會到奮起湖實勘，研討如何建置汙水下水道解決問題。（陳冠廷服務處提供）

    民進黨立委陳冠廷邀集相關部會到奮起湖實勘，研討如何建置汙水下水道解決問題。（陳冠廷服務處提供）

    年吸客逾百萬人次的嘉義縣竹崎鄉奮起湖風景區，是嘉義山區人氣最旺的景點，但缺乏完善汙水處理設施，民生汙廢水直接排入溝渠，遇枯水期發出惡臭，嗆鼻的阿摩尼亞味道不僅困擾居民，遊客掩鼻而過，留下不好印象。經立委陳冠廷反映爭取，相關部會前往勘查後，提出短、中、長期改善措施，積極目標是建置汙水下水道系統徹底解決問題。

    在陳冠廷邀集下，14日偕同立委蔡易餘、竹崎鄉長曾亮哲、中和村長洪銀盛及環境部、阿里山國家風景區管理處、內政部、農業部林業及自然保育署、國有財產署與嘉義縣政府環保局等跨部會單位，前往奮起湖地區現勘，針對當地長期困擾居民與遊客的生活污水異味問題，要求各部會提出具體改善方案與時程承諾。

    洪銀盛指出，奮起湖並無下水道系統，居民生活排水主要靠溝渠消化，今年因乾旱無雨水沖刷，排水溝積水後產生惡臭，遊客行走步道聞到異味屢有反映。

    蔡易餘說，汙水下水道才是解決奮起湖環境問題的根本之道，且相關單位應先與地方溝通取得共識。

    陳冠廷表示，奮起湖老街是嘉義縣重要觀光命脈，但當地的生活汙水處理問題始終沒有得到根本解決，日前他在立法院總質詢時，要求行政院啟動跨部會專案來處理奮起湖旱季異味的困擾，行政院已指示由交通部與環境部共商改善對策，並提出短、中、長期計畫。

    會勘決議指出，內政部、交通部將與縣府共同規劃汙水下水道系統，參考前瞻計畫梅山鄉太平村用戶接管工程的成功經驗，妥善收集處理觀光遊憩區及家戶汙水，從根本解決問題。

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