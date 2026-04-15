遊覽車租用「1天不能超過11小時」 公路局：旅行社行程別趕路

公路局說明，遊覽車租用一天不能超過11小時，確保駕駛安全。（公路局提供）

交通部公路局宣布，與觀光署、旅行業及遊覽車公協會合作，針對遊覽車行程安排與駕駛工時加強管理，正式啟動跨單位合作機制，確保遊覽車駕駛一天工時不能超過11小時，降低行車風險。

公路局指出，目前法規已經有明確規定，遊覽車一天的租用時間不能超過11小時，旅行社在使用遊覽車時，也一定要遵守相關的駕駛工時規定。公路局邀集觀光署及旅行業和遊覽車相關公協會開會討論，各單位對於共同提升旅遊安全有共識，建立合作與輔導機制。

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公路局說，旅行業和遊覽車公協會將持續跟政府合作，一起向民眾宣導租用遊覽車時要注意租車時間規定，同時也會要求會員彼此配合，像是旅行社要安排合理、不趕行程的旅遊內容，而遊覽車業者也可主動確認協助接單的用車時間是否合適。

此外，因應今年起遊覽車全面提供駕駛人資訊，公路局說，未來將利用資訊系統進行數據分析，與遊覽車公會一起進一步了解租車時間異常業者的營運狀況，並提出改善建議。如果確認問題來自旅行社行程安排，則會由觀光署協同督導業者改善。

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