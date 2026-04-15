濫砍冷杉重建「三六九山莊」 山盟協會：影響越深、越該檢視

三六九山莊重建目前已經停擺。（記者吳亮儀攝）

國家公園署轄下雪霸國家公園為重建三六九山莊，竟放任營造商濫砍千餘株高山冷杉，只為蓋建材運輸軌道，但工程已停擺、也被監察院糾正。山盟公益協會表示，支持山域公共設施的必要建設、但越是珍貴、敏感、影響深遠的山林議題，越需要被拿到公開場域裡好好說清楚。

舊的「三六九山莊」是1972年的老建築，因建物老舊將重建，要改建為兩層樓鋼骨建築（近9公尺）。舊山莊在2023年拆除，並開始興建，但在2024年開始停擺，工地至今仍是一片凌亂，因興建工程承包營造廠商提出履約爭議，要求工程會調解。

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雪霸國家公園管理處日前和山盟公益協會合辦座談會，邀請民眾參加，並說明三六九山莊建造爭議始末。山盟公益協會發表聲明，這不是為了替任何單位護航，也不是要替這起爭議下一個簡單結論，真正堅持的只有一件事，當山林公共工程引發重大爭議，面對社會、公開說明，本來就是最基本的責任。

山盟協會表示，三六九山莊的問題從來不只是「山屋要不要蓋」這麼簡單，它牽涉的是工程怎麼做、程序是否周延、生態代價怎麼評估、資訊是否足夠公開，以及主管機關在面對質疑時，願不願意站出來回應。

山盟表示，有爭議就應該進入公共討論；有疑問，就應該當面回應，社會真正在意的，不只是「有沒有說明」，而是說明之後，程序怎麼補、資訊怎麼持續公開、後續如何接受檢驗。

山盟公益協會表示，支持山域公共設施的必要建設，但同樣堅持，任何高山工程都不能把「困難」當成程序鬆動的理由，也不能把「目的正當」當成可以跳過社會檢視的藉口，公共工程不是關起門來做，做完就請大家接受。

山盟表示，越是珍貴、越是敏感、越是影響深遠的山林議題，越需要被拿到公開場域裡，好好說清楚，「不是替誰背書，而是要求每一個與山有關的重大決定，都必須對山負責，也對社會負責」。

雪霸國家公園為重建三六九山莊，放任營造商濫砍千株高山冷杉。（記者吳亮儀攝）

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