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    首頁 > 生活

    港務公司：璽寶郵輪2028年環島布局6大港口

    2026/04/15 16:37 記者吳亮儀／台北報導
    台灣港務公司攜手交通部觀光署共同行銷台灣。（圖由台灣港務公司提供）

    台灣港務公司攜手交通部觀光署共同行銷台灣。（圖由台灣港務公司提供）

    台灣港務公司今天（15日）宣布，在聯合交通部觀光署赴美參與「邁阿密國際郵輪展（Seatrade Cruise Global 2026）」，成功確立2大品牌「璽寶郵輪（Seabourn）」及「荷美郵輪（Holland America Line）」將在2028至2029年加碼部署台灣掛靠航次。

    台灣港務公司表示，以極致奢華著稱的璽寶郵輪預計自2028年起，將台灣規劃為重點部署目標，掛靠點遍布全台6大港口，包括「國際門戶-基隆港」、「大山大海-花蓮港」、「人文藝術-台中港」、「歷史古都-安平港」、「海港之美-高雄港」及「海島風情-澎湖港」。

    根據璽寶郵輪（Seabourn）目前的最新規劃，「璽寶安可號 （Seabourn Encore）」預計在2028年到2029年間密集部署台灣航程。璽寶郵輪將採取「深度環島」模式，單一航程即串聯台灣多個港口，於2028年2月的航次中，將連續掛靠花蓮港、基隆港、台中港、高雄港及安平港，並在2029年2月規劃澎湖馬公港的行程。

    港務公司董事長周永暉表示，這次赴美參展不僅是為了靠港航次的增加，更是台灣成功切入「全球高端客群」市場的關鍵，小型奢華郵輪的港口適應力高、旅客消費力驚人，對台灣推動高品質、深度文化旅遊具有指標性意義。

    除了成功爭取璽寶郵輪與荷美郵輪的實質預報航次外，展會期間，港務公司與全球多家指標性郵輪集團高層展開一對一商務洽談，拓寬台灣郵輪市場版圖。

    港務公司團隊向各大航商展示了台灣港口基礎建設的最新升級成果，並結合長榮、華航的代表針對「Fly-Cruise（飛航郵輪）」多元旅遊模式進行廣泛交流，許多國際航商對此展現出高度興趣，不僅探討將台灣納入亞洲航線規劃的潛力，更針對未來增加掛靠台灣港群，以及開發其他特色遊程提出具體構想。

    台灣港務公司與皇家加勒比集團一對一約訪 了解業者需求。（圖由台灣港務公司提供）

    台灣港務公司與皇家加勒比集團一對一約訪 了解業者需求。（圖由台灣港務公司提供）

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