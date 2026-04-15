新加坡知名地標渡假村徵才 來台尋找博弈荷官

新加坡知名渡假村前進高餐大，徵求博弈荷官。（高餐大提供）

新加坡某地標渡假村啟動擴建計畫，需才孔亟，台灣「限定高餐大（國立高雄餐旅大學）校友」，校方特地開辦「博弈荷官工作坊」，由學姐傳承實戰技術，渡假村主管現場「驗收考核」，只要通過就取得海外工作門票，起薪從新台幣6萬7千至7萬2千元不等。

該渡假村將全球徵才3千名，博弈娛樂訓練經理、博弈娛樂部副理、人資主管連袂來台徵才，校方休憩系開辦兩天的「博弈荷官工作坊」報名秒殺，課程由在該渡假村工作兩年的李姓、魏姓校友授課，透過「手把手」的沉浸式教學，讓學生確保每一個動作皆符合國際級奢華娛樂場所的嚴謹標準。

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李、魏學姐分享說，由於房價高昂，消費者經濟能力強，見識眼界不同，所提供的服務更細微，新加坡為法治國家，賭場內監視器沒有死角，若有任何問題，主管會先挺身而出，人身安全受到保障，荷官工作8小時，每2小時休息，不用加班，下班後也不會臨時被叫回公司。她們還提到，博弈是24小時，員工餐點也是24小時提供，可以省了餐費而且很美味。

工作坊當場驗收考核成果，通過者可以到該渡假村工作或實習，這次有11人願意前往新加坡，一圓海外工作夢想。

休憩系主任蔡欣佑強調，博弈娛樂是綜合度假飯店不可或缺的重要娛樂項目，此次工作坊不僅是一場技能交流，更是深化國際產學合作的里程碑。

高餐大學生參加「博弈荷官工作坊」踴躍，期能取得海外工作門票。（高餐大提供）

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