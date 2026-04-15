鹿谷茶展「獎」很大！ 50週年祭刮刮樂抽賓士

南投鹿谷鄉農會茶葉展售邁入50週年，今年推出刮刮樂活動，最大獎是賓士1台，盼刺激茶葉銷售，帶動鹿谷觀光。（記者劉濱銓攝）

南投縣鹿谷鄉農會，每年舉辦茶葉展售至今邁入50週年，透過茶檢、藥檢維持品質與安全，今年特別推出「感恩50．茶展奔馳」刮刮樂活動，最大獎是賓士1台，其餘還有比賽茶禮盒，以及溪頭等園區門票，盼刺激茶葉銷售，也吸引更多民眾造訪鹿谷茶鄉。

鹿谷鄉農會總幹事林義能表示，50年前鹿谷舉辦春茶展售，帶動茶鄉經濟，打響凍頂烏龍茶知名度，從最初繳茶178件，到現在每年都有3、4000件，期間高峰曾達7000多件，並透過境外茶檢驗、用藥檢驗，確保茶葉來源與安全，今年受乾旱影響，春茶繳茶約3700多件，較去年少600多件。

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農會說，為慶祝茶展50週年，今年春茶將在6月6日舉辦展售會，屆時購買茶葉都會附贈刮刮券，最大獎是百萬賓士車1輛，二獎則是「一條龍」茶葉禮盒，內含特等獎與排名1至10名比賽茶，三獎是溪頭、鳳凰谷鳥園，以及車籠埔斷層保存園區門票，共計1萬5000張，民眾可把握機會。

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