為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鹿谷茶展「獎」很大！ 50週年祭刮刮樂抽賓士

    2026/04/15 16:23 記者劉濱銓／南投報導
    南投鹿谷鄉農會茶葉展售邁入50週年，今年推出刮刮樂活動，最大獎是賓士1台，盼刺激茶葉銷售，帶動鹿谷觀光。（記者劉濱銓攝）

    南投鹿谷鄉農會茶葉展售邁入50週年，今年推出刮刮樂活動，最大獎是賓士1台，盼刺激茶葉銷售，帶動鹿谷觀光。（記者劉濱銓攝）

    南投縣鹿谷鄉農會，每年舉辦茶葉展售至今邁入50週年，透過茶檢、藥檢維持品質與安全，今年特別推出「感恩50．茶展奔馳」刮刮樂活動，最大獎是賓士1台，其餘還有比賽茶禮盒，以及溪頭等園區門票，盼刺激茶葉銷售，也吸引更多民眾造訪鹿谷茶鄉。

    鹿谷鄉農會總幹事林義能表示，50年前鹿谷舉辦春茶展售，帶動茶鄉經濟，打響凍頂烏龍茶知名度，從最初繳茶178件，到現在每年都有3、4000件，期間高峰曾達7000多件，並透過境外茶檢驗、用藥檢驗，確保茶葉來源與安全，今年受乾旱影響，春茶繳茶約3700多件，較去年少600多件。

    農會說，為慶祝茶展50週年，今年春茶將在6月6日舉辦展售會，屆時購買茶葉都會附贈刮刮券，最大獎是百萬賓士車1輛，二獎則是「一條龍」茶葉禮盒，內含特等獎與排名1至10名比賽茶，三獎是溪頭、鳳凰谷鳥園，以及車籠埔斷層保存園區門票，共計1萬5000張，民眾可把握機會。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播